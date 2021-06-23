聽新聞
test
0:00 / 0:00
「趕路的雁」陷困境 南投議員12天募10萬元捐助
受本土爆發疫情衝擊，社福機構捐款驟減，南投縣議員陳宜君、葉仁創得知支應反毒教育及受害兒少的「趕路的雁」營運陷困境，發起募款活動，不少民眾響應，12天募得10萬元，今捐贈，盼拋磚引玉能有更多人協助特殊境遇兒少度難關。
陳宜君指出，中華趕路的雁全人關懷協會是非營利的社團法人團體，除了投入校園反毒教育，更支應因毒品危害喪失家庭功能的清寒弱勢兒少生活津貼協助維生，而其協會執行長李綜洋是埔里子弟，因此意外得知「趕路的雁」因疫營運陷困境。
而「特殊境遇兒少食衣住行育醫補助計畫專案」，目前協助10名青少年每月生活津貼4000元、每年2次註冊費4000元補助及必要時急難救助金每月1000元，但該專案是在過去資金有餘裕時設立，因此鮮少對外募款，未料卻因疫大受影響。
「趕路的雁」執行長李綜洋說，該協會長期以來透過政府、民間企業支持，入校進行反毒教育工作，藉此獲取勞務費回饋來補助特殊境遇兒少，未料今年因疫情影響，無法入校宣導，勞務費收入驟減，就算會內減薪減班，財務仍有很大缺口。
陳宜君、葉仁創得知「趕路的雁」陷入困境便發起募款，陳說，她多年來陪伴趕路的雁為南投校園反毒工作打拚，得知協會有需求，捐款也要挺身協助；葉則表示，特殊境遇兒少不能沒人協助，且協會是因疫才受影響，亟需外界協助度難關。
陳、葉為此號召鄉親好友協助，原本11天僅募得8萬元，未料昨有熱心民眾加碼2萬元，今捐贈10萬元，盼能有拋磚引玉之力，也令李感謝；但李也提到，給弱勢兒少的資源不能因疫中斷，仍盼各界能支持，有意捐助可洽02-28917471。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言