「趕路的雁」陷困境 南投議員12天募10萬元捐助

受本土爆發疫情衝擊，社福機構捐款驟減，南投縣議員陳宜君、葉仁創得知支應反毒教育及受害兒少的「趕路的雁」營運陷困境，發起募款活動，不少民眾響應，12天募得10萬元，今捐贈，盼拋磚引玉能有更多人協助特殊境遇兒少度難關。

陳宜君指出，中華趕路的雁全人關懷協會是非營利的社團法人團體，除了投入校園反毒教育，更支應因毒品危害喪失家庭功能的清寒弱勢兒少生活津貼協助維生，而其協會執行長李綜洋是埔里子弟，因此意外得知「趕路的雁」因疫營運陷困境。

而「特殊境遇兒少食衣住行育醫補助計畫專案」，目前協助10名青少年每月生活津貼4000元、每年2次註冊費4000元補助及必要時急難救助金每月1000元，但該專案是在過去資金有餘裕時設立，因此鮮少對外募款，未料卻因疫大受影響。

「趕路的雁」執行長李綜洋說，該協會長期以來透過政府、民間企業支持，入校進行反毒教育工作，藉此獲取勞務費回饋來補助特殊境遇兒少，未料今年因疫情影響，無法入校宣導，勞務費收入驟減，就算會內減薪減班，財務仍有很大缺口。

陳宜君、葉仁創得知「趕路的雁」陷入困境便發起募款，陳說，她多年來陪伴趕路的雁為南投校園反毒工作打拚，得知協會有需求，捐款也要挺身協助；葉則表示，特殊境遇兒少不能沒人協助，且協會是因疫才受影響，亟需外界協助度難關。