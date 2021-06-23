居家防疫在家煮 南投縣環保局發現家戶廚餘量增加

受新冠肺炎疫情影響，全國升級三級警戒長達一個月，學生在家線上教學、民眾改居家上班增加，三餐則選擇外送餐點或在家烹煮比例提升，也增加廚餘量，南投縣環保局請民眾把握「吃多少．煮多少、吃多少．點多少」原則，避免廚餘量增加，造成二次汙染。

南投縣鄉鎮公所清潔隊每日收運垃圾中有3成是廚餘，生廚餘包括果皮、菜葉、果核、種子不易燃燒，會造成掩埋場、焚化爐很大耗損，若能回收再利用，不但可減輕垃圾處理壓力，更可減少垃圾掩埋場臭味與滲出水汙染及垃圾焚化廠廢氣排放，避免二次汙染。目前廚餘回收以養豬、堆肥及其他廚餘再利用為主，全縣1年廚餘回收量約1萬公噸。

南投環保局表示，疫情期間民眾幾乎都在家用餐，如果食物吃不完將成為隔夜菜，吃多了對身體不好，若倒進垃圾車的廚餘桶，也增加清潔隊處理廚餘的負擔，因此呼籲民眾避免浪費過多的剩食，同時也能節省荷包，並減輕清潔隊員工作負擔。

環保局提醒民眾減少食物浪費，回收廚餘請瀝除水分後自備容器妥善盛裝，倒入垃圾車後加掛的廚餘回收桶或社區內之廚餘回收桶，疫情期間也請民眾外出倒垃圾時務必佩戴好口罩並保持社交距離。