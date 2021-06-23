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疫情期間勞資糾紛調解 中市勞工局首例「視訊調解」

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
受疫情影響，勞資糾紛也增多，台中市政府勞工局考量勞資雙方不便於當面協調，為此特別開辦「勞資爭議視訊調解服務」。圖／台中市勞工局提供
受疫情影響，勞資糾紛也增多，台中市政府勞工局考量勞資雙方不便於當面協調，為此特別開辦「勞資爭議視訊調解服務」。圖／台中市勞工局提供

疫情影響，勞資糾紛也增多，台中市政府勞工局考量勞資雙方不便於當面協調，為此特別開辦「勞資爭議視訊調解服務」，日前已完成首件勞資爭議視訊調解會議；雙方經調解人協助，在線上協商達成共識，調解順利成立。

勞工局長張大春說，為遵守防疫政策並兼顧勞資雙方解決急迫性爭議需求，市府運用視訊科技召開會議，可跨越時間、地域限制，即時溝通協調，提供民眾便利、安全的服務。勞資雙方若有急迫性爭議的調節需求，且申請人也有視訊調解的意願，經勞工局評估案件內容並確認對造人意願後，即可安排視訊調解。

他指出，以日前完成的首件勞資爭議視訊調解會議為例，就是由勞工局安排熟捻視訊會議的調解人，在市府晤談室主持召開，勞資雙方則自行選擇適合場所進行，由調解人逐一確認出席人員後，勞資雙方就請求事項分別陳述。

調解人提供調解方案並居中協調，於線上協助解決紛爭；協商結果雙方達成共識，調解成立。調解紀錄當場經勞資雙方線上確認無誤後，可在1周內自行到市府文心樓1樓勞工局洽公櫃台於調解紀錄上簽名，完成會議效力。

勞工局指出，如欲瞭解相關法律問題，可於每周一至五上午9時至12時撥打服務專線0422177268，由專業律師提供電話勞動法令諮詢服務；如仍需勞工局協助調解，則有視訊會議提供市民另一項選擇。

受疫情影響，勞資糾紛也增多，台中市政府勞工局考量勞資雙方不便於當面協調，為此特別開辦「勞資爭議視訊調解服務」。圖／台中市勞工局提供
受疫情影響，勞資糾紛也增多，台中市政府勞工局考量勞資雙方不便於當面協調，為此特別開辦「勞資爭議視訊調解服務」。圖／台中市勞工局提供

勞工局 疫情 張大春

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