疫情期間勞資糾紛調解 中市勞工局首例「視訊調解」

受疫情影響，勞資糾紛也增多，台中市政府勞工局考量勞資雙方不便於當面協調，為此特別開辦「勞資爭議視訊調解服務」，日前已完成首件勞資爭議視訊調解會議；雙方經調解人協助，在線上協商達成共識，調解順利成立。

勞工局長張大春說，為遵守防疫政策並兼顧勞資雙方解決急迫性爭議需求，市府運用視訊科技召開會議，可跨越時間、地域限制，即時溝通協調，提供民眾便利、安全的服務。勞資雙方若有急迫性爭議的調節需求，且申請人也有視訊調解的意願，經勞工局評估案件內容並確認對造人意願後，即可安排視訊調解。

他指出，以日前完成的首件勞資爭議視訊調解會議為例，就是由勞工局安排熟捻視訊會議的調解人，在市府晤談室主持召開，勞資雙方則自行選擇適合場所進行，由調解人逐一確認出席人員後，勞資雙方就請求事項分別陳述。

調解人提供調解方案並居中協調，於線上協助解決紛爭；協商結果雙方達成共識，調解成立。調解紀錄當場經勞資雙方線上確認無誤後，可在1周內自行到市府文心樓1樓勞工局洽公櫃台於調解紀錄上簽名，完成會議效力。