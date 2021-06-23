中火燃氣機組獲特種建照 市府：不得違法動工

對於行政院核發中火燃氣機組特種建築執照，台中市政府今天表示，就算中央特別幫中火開路，規避一般建築執照的申請，但仍須受台中市相關都市計畫法規拘束，不得違法動工。

台中火力發電廠將興建2部燃氣機組，並由台中市政府進行都審中，經濟部長王美花昨天召開記者會宣布，內政部營建署認定中市府要求中火都審超過法律授權範圍，不用進行，因此行政院已發出特種建築執照，台電會立即啟動簽約程序，希望第一部燃氣機組可在2025年上線。

台中市長盧秀燕上午率市府團隊召開線上記者會提出5大質疑，並強調中央此舉超越法律，「你可以把我的手綁起來，但永遠不能讓我們的心屈服」。

台中市政府都發局長黃文彬表示，台中市進行都市設計審議是都市計畫法的授權及延伸，依法有據、法令完備。即便台電宣稱，可依建築法第98條規定由行政院發給特種建築物許可，但依內政部2010年函釋經許可的特種建築物，仍須符合都市計畫、消防等其他法令規定。所以特種建築物並沒有排除都市計畫法的規定，依規仍應提送都審。

台中市政府法制局長李善植指出，依據內政部營建署相關函釋，經行政院許可的特種建築物，僅得免適用建築法全部或一部之規定，仍須符合都市計畫、消防等其他法令規定。

李善植強調，就算中央特別幫中火開路，規避一般建築執照的申請，但中火增建新的機組仍須受到台中市相關都市計畫法規的拘束，未通過都市計畫審議前，中火仍不得違法動工。