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守護第一線防疫員警 台中水湳警友站送三法寶

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。圖／台中市警察局第五分局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。

警察之友會水湳站有感員警在防疫期間支持多項任務，但防疫無物缺乏，水湳站站長賴啟祥代表全體警友，賴帶著血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器、口罩等各式防疫物資到水湳派出所，由水湳派出所所長紀明仁代表受贈。

站長賴啟祥表示，警友站是警察同仁最堅實的後盾，唯有足夠防疫裝備，才能保護員警的健康安全，進而守護轄區市民，因此，警友站提供第一線防疫物資，讓執勤員警更有保障。

台中市警察局第五分局分局長林沐弘感謝，水湳警友站設想周到及全力支持，讓員警防護再升級，無後顧之憂在防疫前線奮戰。

台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市第五警分局水湳警友站送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市第五警分局水湳警友站送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。圖／台中市警察局第五分局提供

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