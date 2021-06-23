守護第一線防疫員警 台中水湳警友站送三法寶

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一盒口罩，以行動支持第一線員警執勤安全。

警察之友會水湳站有感員警在防疫期間支持多項任務，但防疫無物缺乏，水湳站站長賴啟祥代表全體警友，賴帶著血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器、口罩等各式防疫物資到水湳派出所，由水湳派出所所長紀明仁代表受贈。

站長賴啟祥表示，警友站是警察同仁最堅實的後盾，唯有足夠防疫裝備，才能保護員警的健康安全，進而守護轄區市民，因此，警友站提供第一線防疫物資，讓執勤員警更有保障。