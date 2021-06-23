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為醫療前線打氣 南投業者送愛心咖啡手寫卡片超暖心
衛福部草屯療養院是中部地區重要精神專科醫院，也積極辦理防疫工作，有咖啡業者發現草療人力同樣身處疫情前線，卻罕為人知，特別送上愛心咖啡，並附手寫卡片表謝意，讓院內人員暖心感動；另，慈濟則致贈防疫物資給草屯佑民醫院。
草屯療養院指出，疫情期間，草療院內醫事人員也都是醫療前線的一員，不管是集中檢疫所業務、一線採檢及施打疫苗等公共任務，全員都積極辦理並投入相關防疫工作，只是多數人可能以為草療就是精神專科醫院，因此不了解有協助防疫。
當地映古子咖啡意外得知，草屯療養院原來也辦理防疫工作卻罕為人知，因此送上50杯愛心手沖咖啡、濾掛式咖啡包，還附上手寫卡片，謝謝在第一線的他們，專業、勇敢、堅守崗位及付出，盼用咖啡療癒他們，滿滿謝意讓醫護暖心又感動。
草療院副院長丁碩彥說，投入第一線投入防疫工作，大家神經都很緊繃，因此聽到人送愛心咖啡，看到充滿祝福的手寫卡片更感動；院長藍祚鴻則說，為民眾健康、社區防疫努力是醫院該做的，第一線同仁再次充飽電，可以繼續「喝了再上」。
而為感謝並守護第一線醫護，慈濟基金會也不約而同的捐贈防護面罩500個、PVC手套1000雙、隔離衣500件、鞋套1000雙、外科口罩2000個等防疫物資給同在草屯鎮內的佑民醫院，為第一線防疫工作人員加油打氣，讓院方相當感謝。
佑民醫院長王斯弘說，本土新冠肺炎爆發後，為因應防範疫情或救護，防疫物資需求也大增，多虧各界協助，尤其感謝慈濟一次捐贈大量且多元的防疫物資，供該院第一線醫護人員使用，這對執勤醫護在進行相關醫療時能有更全面的防護。
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