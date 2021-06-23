快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為醫療前線打氣 南投業者送愛心咖啡手寫卡片超暖心

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
慈濟基金會捐贈防護面罩、PVC手套、隔離衣、鞋套、外科口罩等防疫物資給草屯佑民醫院。圖／佑民醫院提供
慈濟基金會捐贈防護面罩、PVC手套、隔離衣、鞋套、外科口罩等防疫物資給草屯佑民醫院。圖／佑民醫院提供

衛福部草屯療養院是中部地區重要精神專科醫院，也積極辦理防疫工作，有咖啡業者發現草療人力同樣身處疫情前線，卻罕為人知，特別送上愛心咖啡，並附手寫卡片表謝意，讓院內人員暖心感動；另，慈濟則致贈防疫物資給草屯佑民醫院。

草屯療養院指出，疫情期間，草療院內醫事人員也都是醫療前線的一員，不管是集中檢疫所業務、一線採檢及施打疫苗等公共任務，全員都積極辦理並投入相關防疫工作，只是多數人可能以為草療就是精神專科醫院，因此不了解有協助防疫。

當地映古子咖啡意外得知，草屯療養院原來也辦理防疫工作卻罕為人知，因此送上50杯愛心手沖咖啡、濾掛式咖啡包，還附上手寫卡片，謝謝在第一線的他們，專業、勇敢、堅守崗位及付出，盼用咖啡療癒他們，滿滿謝意讓醫護暖心又感動。

草療院副院長丁碩彥說，投入第一線投入防疫工作，大家神經都很緊繃，因此聽到人送愛心咖啡，看到充滿祝福的手寫卡片更感動；院長藍祚鴻則說，為民眾健康、社區防疫努力是醫院該做的，第一線同仁再次充飽電，可以繼續「喝了再上」。

而為感謝並守護第一線醫護，慈濟基金會也不約而同的捐贈防護面罩500個、PVC手套1000雙、隔離衣500件、鞋套1000雙、外科口罩2000個等防疫物資給同在草屯鎮內的佑民醫院，為第一線防疫工作人員加油打氣，讓院方相當感謝。

佑民醫院長王斯弘說，本土新冠肺炎爆發後，為因應防範疫情或救護，防疫物資需求也大增，多虧各界協助，尤其感謝慈濟一次捐贈大量且多元的防疫物資，供該院第一線醫護人員使用，這對執勤醫護在進行相關醫療時能有更全面的防護。

南投有咖啡業者發現草屯療養院同樣支應防疫卻罕為人知，送上愛心咖啡、手寫卡片表達謝意。圖／草屯療養院提供
南投有咖啡業者發現草屯療養院同樣支應防疫卻罕為人知，送上愛心咖啡、手寫卡片表達謝意。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院醫護人員收到愛心咖啡和手寫卡片，暖心又感動。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院醫護人員收到愛心咖啡和手寫卡片，暖心又感動。圖／草屯療養院提供
南投有咖啡業者發現草屯療養院同樣支應防疫卻罕為人知，送上愛心咖啡、手寫卡片表達謝意。圖／草屯療養院提供
南投有咖啡業者發現草屯療養院同樣支應防疫卻罕為人知，送上愛心咖啡、手寫卡片表達謝意。圖／草屯療養院提供
南投有咖啡業者發現草屯療養院同樣支應防疫卻罕為人知，送上愛心咖啡、手寫卡片表達謝意。圖／草屯療養院提供
南投有咖啡業者發現草屯療養院同樣支應防疫卻罕為人知，送上愛心咖啡、手寫卡片表達謝意。圖／草屯療養院提供

咖啡 疫情

延伸閱讀

抗疫500多個日子向防疫英雄致敬！高雄市政府全紀錄

就怕悶壞！ 暑假防疫也要防溺 南市長黃偉哲出招

禮輕情重 救國團南市團委會捐防疫物質挺消防

台中這農會為員工加保醫療防疫險 也賣防疫與疫苗保單

相關新聞

大樂透3.6億獨得 沙鹿轉轉運彩券行曾有大甲媽鑾轎停留

大樂透昨晚開獎，頭獎3.6億一注獨得，開在台中市沙鹿區轉轉運彩券行，業者今天準備喜糖與客人分享，也放鞭炮慶祝，業者說，今...

居家防疫在家煮 南投縣環保局發現家戶廚餘量增加

受新冠肺炎疫情影響，全國升級三級警戒長達一個月，學生在家線上教學、民眾改居家上班增加，三餐則選擇外送餐點或在家烹煮比例提...

疫情期間勞資糾紛調解 中市勞工局首例「視訊調解」

受疫情影響，勞資糾紛也增多，台中市政府勞工局考量勞資雙方不便於當面協調，為此特別開辦「勞資爭議視訊調解服務」，日前已完成...

守護第一線防疫員警 台中水湳警友站送三法寶

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市第五警分局水湳警友站添購血氧機、非接觸式自動感應酒精噴霧器贈送給水湳派出所，並送給每位員警一人一...

為醫療前線打氣 南投業者送愛心咖啡手寫卡片超暖心

衛福部草屯療養院是中部地區重要精神專科醫院，也積極辦理防疫工作，有咖啡業者發現草療人力同樣身處疫情前線，卻罕為人知，特別...

本土疫情嚴峻 彰化結婚登記數下滑、戶政受理少2萬多件

全國新冠肺炎三級警戒已持續一個多月，彰化縣內戶政事務所承辦業務少了2萬多件，大都是戶籍資料相關登記，此外，從5月本土個案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。