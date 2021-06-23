政院核發中火燃氣機組特照 盧秀燕：突襲台中人

對於經濟部昨天宣布，行政院已核發中火燃氣機組特種建築執照，不須地方都審。台中市長盧秀燕今天召開記者會表示，中央利用疫情突襲台中人，並提出5點質疑。

台中火力發電廠將興建2部燃氣機組，並由台中市政府進行都審中，經濟部長王美花昨天召開記者會宣布，內政部營建署認定中市府要求中火都審超過法律授權範圍，不用進行，因此行政院已發出特種建築執照，台電會立即啟動簽約程序，希望第一部燃氣機組可在2025年上線。

盧秀燕上午在市府團隊陪同下召開線上記者會回應指出，對於台電自行宣布拿到建照，違法擴建中火，中部人不但生氣，她要代表台中市政府和台中市民表達嚴正的抗議，中央甚至利用疫情，突襲台中人，中央要擴建中火，一定要得到台中人的同意。

盧秀燕說，台中並不反對燃氣機組興建，而是要求比照苗栗通霄電廠等其他電廠「先拆再建」，拆除老舊燃煤機組，再建燃氣機組，而且要以發電量等比例的拆除。通霄電廠可以先拆煙囪和機組，今年再重建，中火為何不行。

盧秀燕還提出5點質疑，包括1、中火設在台中，要增加2部機組地方政府怎能不審查；2、中火提出申請都市設計審議，市府也依法審查，被審查者卻逕自推翻審查，私下找營建署開後門拿特照。

3、如果經濟部和台電不認同台中市都市設計審議的程序，當初為何又要提出申請，還參加會議。4、為何新北深澳發電廠能因民意反彈就停建，台中卻連要求先拆後建都不行。5、質疑中央是否會在擴建燃氣機組後拆除1支煙囪、2部煤電。