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大樂透3.6億獨得 沙鹿轉轉運彩券行曾有大甲媽鑾轎停留
大樂透昨晚開獎，頭獎3.6億一注獨得，開在台中市沙鹿區轉轉運彩券行，業者今天準備喜糖與客人分享，也放鞭炮慶祝，業者說，今年大甲媽祖遶境時，他們有準備飲料點心分送在門口，媽祖鑾轎也曾在門口稍作停留。
大樂透頭獎開在沙鹿彩券行，昨晚許多沙鹿人討論熱烈，有人說得獎者很幸運，這是疫情下最大的紓困，也有人說，如果頭獎得獎者願意出來說說心情，他會請對方吃一餐。
轉轉運彩券行位於沙鹿區，附近有沙鹿市場、火車站與光田綜合醫院，交通便利很熱鬧，業者說，去年疫情期間開幕，客人和店員都戴口罩，上月疫情升上全國三級後，生意大約掉了5成，客人都戴口罩，室內不能超過5人，客人也不敢在店內逗留，很難猜出頭獎得主是誰。
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