快訊

中火取得特照 盧秀燕痛批獨裁特權「蔡政府能相信嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大樂透3.6億獨得 沙鹿轉轉運彩券行曾有大甲媽鑾轎停留

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
昨晚大樂透開獎，頭獎3.6億一注獨得，開在台中市沙鹿區轉轉運彩券行，業者今天準備鞭炮慶祝。圖／民眾提供
昨晚大樂透開獎，頭獎3.6億一注獨得，開在台中市沙鹿區轉轉運彩券行，業者今天準備鞭炮慶祝。圖／民眾提供

大樂透昨晚開獎，頭獎3.6億一注獨得，開在台中市沙鹿區轉轉運彩券行，業者今天準備喜糖與客人分享，也放鞭炮慶祝，業者說，今年大甲媽祖遶境時，他們有準備飲料點心分送在門口，媽祖鑾轎也曾在門口稍作停留。

大樂透頭獎開在沙鹿彩券行，昨晚許多沙鹿人討論熱烈，有人說得獎者很幸運，這是疫情下最大的紓困，也有人說，如果頭獎得獎者願意出來說說心情，他會請對方吃一餐。

轉轉運彩券行位於沙鹿區，附近有沙鹿市場、火車站與光田綜合醫院，交通便利很熱鬧，業者說，去年疫情期間開幕，客人和店員都戴口罩，上月疫情升上全國三級後，生意大約掉了5成，客人都戴口罩，室內不能超過5人，客人也不敢在店內逗留，很難猜出頭獎得主是誰。

彩券行 頭獎 大樂透

延伸閱讀

大樂透頭獎3.64億元1注獨得 獎落台中市沙鹿區

台中沙鹿大雨連二起樹倒 警方緊急通知車主移車解危機

大雨一直下沙鹿路樹倒塌壓到車 一人受困消防搶救中

疫情悶太久 台中沙鹿6男女群聚宮廟內喝飲料聊天恐挨罰

相關新聞

大樂透3.6億獨得 沙鹿轉轉運彩券行曾有大甲媽鑾轎停留

大樂透昨晚開獎，頭獎3.6億一注獨得，開在台中市沙鹿區轉轉運彩券行，業者今天準備喜糖與客人分享，也放鞭炮慶祝，業者說，今...

本土疫情嚴峻 彰化結婚登記數下滑、戶政受理少2萬多件

全國新冠肺炎三級警戒已持續一個多月，彰化縣內戶政事務所承辦業務少了2萬多件，大都是戶籍資料相關登記，此外，從5月本土個案...

台中這農會為員工加保醫療防疫險 也賣防疫與疫苗保單

新冠肺炎疫情仍緊張，台中市大安區農會提供防疫保單與疫苗保險商品給農漁民，希望能夠就近服務民眾，並有效減輕農漁民在疫情之下...

南投集集第一公墓 明年變公園

防疫期間，彰化縣員林市公所推動公19兒童公園，員林市長游振雄說，工程人員戴口罩施作，進度不落後。南投縣集集鎮把公墓變公園...

台中辦講座 彰化找工作 線上搞定

疫情衝擊，產業想數位轉型。台中市文化局25日起，推出10堂文創業師線上講座，分享影片製作、自媒體、社群與電商等課程。彰化...

台中七旬嬤疑跳溪尋短 趴溪畔獲救送醫命危

台中市豐原區七旬陳姓阿嬤患有慢性病，昨天下午5時許，被人發現疑在豐原區東陽路160巷附近溪畔溺水，警、消獲報到場時，陳嬤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。