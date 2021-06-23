台中這農會為員工加保醫療防疫險 也賣防疫與疫苗保單

新冠肺炎疫情仍緊張，台中市大安區農會提供防疫保單與疫苗保險商品給農漁民，希望能夠就近服務民眾，並有效減輕農漁民在疫情之下的經濟負擔；大安區農會本月起也為員工加保防疫險與疫苗險，保費全由農會負擔，讓員工和家人無後顧之憂。

大安區農會蔡建宗總幹事表示，台中市大安區農會全面配合中央疫情指揮中心的防疫措施，實施分倉分流、以降低染疫風險，簡訊實聯制，以達到人流管控，本月起更陸續增加團體醫療保險、防疫保險與疫苗保險，來減少員工和家庭生活的後顧之憂，並為每位員工投保防疫險及疫苗保險，保費則都由農會全數負擔，將陸續為農會選任人員（75歲以下）投保，守護全體同仁健康。

農會表示，開賣防疫與疫苗保單，主要希望讓民眾能夠就近買到保障，而「員工的健康是公司的資產」，農會就像是一個大家庭，在如此艱困環境中，大家更要共體時艱，並承諾會全力保障同仁健康，攜手撐過疫情難關，也期盼疫情結束的那天，生活恢復正常。

全國農業金庫子公司農金保經公司與簽約之農漁會，也提供防疫保單服務，尤其是山區、海線或離島地區等偏鄉的保戶，都可以在300多家農漁會、1100多個服務據點購買防疫相關保險商品，