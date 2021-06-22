台中七旬嬤疑跳溪尋短 趴溪畔獲救送醫命危

台中市豐原區七旬陳姓阿嬤患有慢性病，昨天下午5時許，被人發現疑在豐原區東陽路160巷附近溪畔溺水，警、消獲報到場時，陳嬤被發現倒臥在水面，無呼吸心跳，經送醫後恢復生命徵象，但昏迷指數只有3，仍在加護病房，尚未脫離險境。

據調查，陳姓阿嬤（74歲）過去就因疾病纏身，有過尋短紀錄，昨天下午5時許，陳嬤被人發現在豐原區東陽路160巷旁的溪床溺水，豐南消防分隊獲報到場時，發現陳嬤在豐原區東陽路160巷附近橋梁下，約3公尺深、20公尺寬河床河畔。

豐南消防分隊發現時，陳嬤仰躺在河道上雜草堆，因溪床水深及腰，消防隊員利用側邊小路步行到陳嬤待援處救溺，陳嬤被發現時，已無呼吸、心跳，消防隊員給陳嬤頸圈、CPR以長背板方式脫困，並送往衛福部豐原醫院急救，陳嬤雖在醫院急救後撿回一命，但昏迷指數只有3，仍有生命危險。

警方事後調閱監視器，發現陳嬤是自己走到溪邊，脫掉鞋子後跳入河床內才會溺水，並無外力介入。

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