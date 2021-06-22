水庫蓄水率仍稍低 台中水情仍維持減量供水橙燈

5月底以來梅雨及午後雷陣雨降雨效益，部分水庫從蓄水最低僅不到一成已逐步回升，全台已有明顯改善，依據氣象局及氣象專家預測本周仍有梅雨鋒面降雨，經濟部部長王美花今裁示部分縣市的水情燈號再做調整，台中地區因水庫蓄水率仍稍低，仍維持減量供水橙燈。

調整情形是，桃園、新竹及苗栗地區由減量供水橙燈轉為減壓供水黃燈；嘉義及台南地區由減量供水橙燈轉為水情提醒綠燈；南彰化及雲林地區解除水情提醒綠燈恢復水情正常，其餘地區維持目前水情燈號。

台灣自來水公司指出，針對台中和北彰化地區水情，將與水利署及地方政府等單位持續密切關注後續降雨及水庫蓄水變化，滾動檢討採取必要供水調度因應措施。

另因近期各地天氣不穩定，局部地區可能有豪雨等級以上降雨或短延時強降雨發生，台水公司除做好抗旱措施外，亦整備完成各項防汛減災應變作為及原水高濁度因應準備工作，達成「一手抗旱，一手防汛」目標。