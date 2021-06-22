溪湖鎮果菜市場明設快篩站 增加200名額給農民

北農爆發群聚疫情，全台各大果菜市場跟著緊急防堵疫情擴大，啟動果菜市場工作人員Covin-19抗原快篩，彰化縣明天在溪湖鎮和員林市的兩大果菜市場，設置產銷鏈安心防疫專案Covin-19抗原快篩站，溪湖鎮果菜市場預留200個名額給曾與盤商接觸的農民，快篩總人數最多可達600人。

彰化縣政府規畫，明天上午在溪湖鎮果菜市場快篩，下午在員林市果菜市場快篩。上午場8點開始，衛福部彰化醫院醫護和衛生局所人員預定7點20分到第六交易場（靠近忠工路）場佈，跟每天上午到中午的交易場區隔，因此明天果菜批發交易照常。

衛生局和溪湖鎮果菜市場共同匡列市場員工、承銷商、每天到北農的3輛大貨車司機及工作人員，合計約400人，另溪湖鎮與鄰近鄉鎮農民曾接觸果菜盤商，或這段期間曾到溪湖鎮果菜市場批售蔬菜者，自認有健康疑慮，也可以要求快篩，這一方面提供200個名額。

溪湖鎮果菜市場禍不單行，5月台灣疫情升溫，先後有確診者活動足跡，溪湖鎮果菜市場的夜市停業，三天兩頭大消毒，原以為疫情趨緩可以喘一口氣，忽爆北農群聚感染事件，溪湖鎮果菜市場持續警戒，明天起消毒進出車輛。

衛生局6月20日啟動感染風險區社區快篩監測，員林、溪湖、永靖、埔心四鄉鎮市，出現典型Covin-19症狀或非典型症狀例如其它吸呼道症狀持續2至3天，可到12家合約醫療院所快篩，衛福部彰化醫院這3天僅5名民眾到院快篩，不符合或無症狀的民眾不能要求快篩。