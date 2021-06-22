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彰化開放孕婦預約疫苗 指定莫德納要等中央到貨

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
圖為莫德納疫苗。圖／聯合報系資料照片
圖為莫德納疫苗。圖／聯合報系資料照片

中央指揮中心將孕婦納入第六類接種序位對象，可擇一疫苗施打，彰化縣府今天公布縣內21家孕婦施打新冠肺炎疫苗接種合約院所，即日起接受孕婦預約造冊，雖然可選擇疫苗，但上一批中央撥發給彰化的莫德納疫苗已用鑿，若孕婦指定施打莫德納，要等到下一批到貨時再通知。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，即日起縣內孕婦可以預約打新冠肺炎疫苗，造冊後衛生局依照預約數量發給醫療院所疫苗通知施打，如果預約打AZ者，隨時可撥發施打，目前縣內已沒有莫德納疫苗，如果要打莫德納，要等中央到貨。

彰化從6月中開始針對75歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，今天起通知85到89歲族群，葉彥伯說，彰化縣85到89歲長者17697人，已接種3546人，符合接種資者14051人，經調查有意願接種疫苗有4970人，請長者在6月24日到26日依通知指定時間、地點前往施打，這一波施打完畢預計彰化75歲以上長者施打率可達近4成。

彰化縣針對北農群聚事件，今天提出彰化果菜產銷鏈安心防疫專案，並推「抗原快篩護照」，相關工作者進入縣內果菜市場須主動出示7天內抗原快篩陰性證明，明天設置快篩站，第一場在溪湖果菜市場，上午8點半到12點，第二場在員林果菜市場，從12點半到下午4點，總計約1千多數量，另田中、社頭、北斗、永靖及彰化市等果菜市場安排設站中，相關接觸者也可到其他抗原快篩合作醫院篩檢。

彰化縣長王惠美說，請果菜市場工作人員進行自健康管理，也針對縣內7家果菜市場高風險工作人員做抗原快篩，對象包括實際從事果菜物流運送的工作人員，如貨運行、販運商等，以及與果菜物流運送工作人員頻繁接觸者，如市場及包裝場工作人員、承銷人、供應商、盤商等，以及頻繁進出果菜市場的盤商、農民等。

彰化縣開放孕婦預約打新冠肺炎疫苗。圖／彰化縣政府提供
彰化縣開放孕婦預約打新冠肺炎疫苗。圖／彰化縣政府提供
彰化縣府針對縣內7家果菜市場高風險工作人員做抗原快篩，明天設置快篩站，相關接觸者也可到抗原快篩合作醫院篩檢。圖／彰化縣政府提供
彰化縣府針對縣內7家果菜市場高風險工作人員做抗原快篩，明天設置快篩站，相關接觸者也可到抗原快篩合作醫院篩檢。圖／彰化縣政府提供

莫德納疫苗 新冠肺炎

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