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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

男子疑在后豐大橋跳溪 台中消防隊員急搜尋中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
一名男子今天下午疑似在台中后豐大橋上跳溪，消防隊員緊急搜尋中。圖／民眾提供
一名男子今天下午疑似在台中后豐大橋上跳溪，消防隊員緊急搜尋中。圖／民眾提供

一名44歲男子今天下午在台中市后豐大橋上，先坐在橋墩後疑似再跳溪，路人發現報案，台中市消防局派出大批消防隊員和民間救難人員到場搜尋中，男子的家人也趕到現場焦急等候。

台中市消防局今天下午3點49分獲報，民眾說，他開車經過后豐大橋時，看到橋旁停一輛機車，一名男子坐在橋墩邊，他後來從轎車後照鏡看，發現男子消失，急報案。

大批消防人員和救難人員到場搜尋中，也出動橡皮艇搜救，因台中持續大雨，后豐大橋下的大甲溪河水湍急，現場仍有男子的機車停在橋旁；男子的母親說，兒子最近身心狀況很差，去年曾到身心科就醫，今天出門後沒回家，不知去何處。

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一名男子今天下午疑似在台中后豐大橋上跳溪，消防隊員緊急搜尋中。圖／民眾提供
一名男子今天下午疑似在台中后豐大橋上跳溪，消防隊員緊急搜尋中。圖／民眾提供
一名男子今天下午疑似在台中后豐大橋上跳溪，消防隊員緊急搜尋中。圖／民眾提供
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