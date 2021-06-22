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彰化宗教傳播鏈擴大 確診者還曾到台北龍山寺渡靈
彰化縣今天新增一例新冠肺炎確診者，為民俗信仰活動傳播鏈，已累計3人確診，感染源待查，彰化縣衛生局疫調發現，該民俗活動傳染鏈，不只有在彰化，相關確診者6月期間還有到台北龍山寺，以及南投宮廟等活動，已造成跨縣市傳染鏈。
由於目前已是三級警戒，彰化縣長王惠美針對這段期間，還有民眾群聚問事的情況，她今天表示，若調查屬實會依規定開罰，呼籲各宗教團體包括寺廟教會教堂，以及未登記宗教團體共體時艱，不要以身試法。
彰化縣前兩天公布一名70多歲里長與其經營私人神壇工作的60多歲妻陸續確診，里長妻專門提供問事、解惑等，疫調發現6月6日還舉辦舉辦祭祀活動，有來自彰化、高雄、雲林及台北信眾，其中一名台北萬華師姐在6月4日到10日留宿在彰化該神壇，彰化衛生局已通知台北，但目前師姐採檢結果還未出爐。
彰化衛生局長葉彥伯今天表示，今天確診的80多歲男性信眾是在6月17日到彰化該神壇靜坐，18日參加社區服務活動後匡列採檢後確診。進一步調查也發現該信仰活動圈不只彰化，一名60多歲師兄除了6月6日、14日也到彰化該神壇，他自己也參加南投宮廟的民俗信仰活動，有其他接觸者，且包括里長娘、萬華師姐、南投師兄三人還一起在6月11到12日都到台北龍山寺參加渡靈活動，活動跨到外縣市。
目前彰化民俗信仰活動及社區服務群聚以匡列採檢家屬及相關接觸者至少66人，約有8成結果出爐都是陰性，葉彥伯說，這樣不同縣市的民俗信仰活動恐怕造成跨縣市傳染鏈，是否擴大，仍要繼續追蹤觀察。
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