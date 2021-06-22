彰化宗教傳播鏈擴大 確診者還曾到台北龍山寺渡靈

彰化縣今天新增一例新冠肺炎確診者，為民俗信仰活動傳播鏈，已累計3人確診，感染源待查，彰化縣衛生局疫調發現，該民俗活動傳染鏈，不只有在彰化，相關確診者6月期間還有到台北龍山寺，以及南投宮廟等活動，已造成跨縣市傳染鏈。

由於目前已是三級警戒，彰化縣長王惠美針對這段期間，還有民眾群聚問事的情況，她今天表示，若調查屬實會依規定開罰，呼籲各宗教團體包括寺廟教會教堂，以及未登記宗教團體共體時艱，不要以身試法。

彰化縣前兩天公布一名70多歲里長與其經營私人神壇工作的60多歲妻陸續確診，里長妻專門提供問事、解惑等，疫調發現6月6日還舉辦舉辦祭祀活動，有來自彰化、高雄、雲林及台北信眾，其中一名台北萬華師姐在6月4日到10日留宿在彰化該神壇，彰化衛生局已通知台北，但目前師姐採檢結果還未出爐。

彰化衛生局長葉彥伯今天表示，今天確診的80多歲男性信眾是在6月17日到彰化該神壇靜坐，18日參加社區服務活動後匡列採檢後確診。進一步調查也發現該信仰活動圈不只彰化，一名60多歲師兄除了6月6日、14日也到彰化該神壇，他自己也參加南投宮廟的民俗信仰活動，有其他接觸者，且包括里長娘、萬華師姐、南投師兄三人還一起在6月11到12日都到台北龍山寺參加渡靈活動，活動跨到外縣市。