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台中到宅接種未取得同意？ 醫師事後提出家屬同意書

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
醫師李彥輝（中）上午到大里尤姓長者家打疫苗，里長江和樹（右）在場。圖／翻攝自江和樹提供影像
醫師李彥輝（中）上午到大里尤姓長者家打疫苗，里長江和樹（右）在場。圖／翻攝自江和樹提供影像

台中市政府指派醫師李彥輝上午到大里尤姓長者家打疫苗，他在評估長者身體狀況後即進行施打，但家屬質疑為何問診後未進一步獲得家屬同意並等簽下同意書再打，以致讓家人擔心不已。

李彥輝下午發出聲明，聲稱已獲得尤姓長者女兒同意並簽署同意書。經記者進一步電詢，他承認同意書是事後由尤的女兒再填寫補上。

李彥輝同時也指出，尤姓長者是他的長期居家醫療照顧者，對其身體狀況非常了解，此次施打疫苗前，曾詳細評估其體溫、血壓、脈搏等身體狀況，並且親自聽診他的肺部情形；經全面評估後，認為其身體狀況許可，才施打疫苗。而且，昨天和今天要去尤家施打前，都再三確認同意之後才驅車前往，

不過，因為李彥輝第一時間的聲明未敘明同意書是事後才取得，一度引起當時在現場的立德里長江和樹痛批「說謊」江和樹說，李彥輝被家屬質疑後，曾當場坦承自己一時疏忽，還說明天會再去探望尤姓長者情況。

市府新聞局長黃國瑋下午回答記者詢問時解釋，尤姓長者平日由女兒照顧居多，醫師前往前市府已溝通取得許可，但醫師想再看看同意書時，因同意書放在其女兒家中，女兒想趕快回去拿，此時兒子回家了，有不同的意見，但此時醫師在女兒同意下已施打，此事應是溝通上的誤會。

尤姓長者已87歲，家人說他有失智、高血壓、腎臟腫瘤，以及曾肺部浸潤目前易喘等症狀，十分擔心施打疫苗後會有副作用。他兒子說，政府雖好意替老人家打疫苗，但醫師在評估後，應等家屬同意施打並正式簽下同意書後再執行。

江和樹亦指出，AZ疫苗副作用頻傳，希望醫師在替老人家服務時能再仔細一些，以免引起家屬擔心。

醫師李彥輝事後提出尤姓長者女兒填寫的同意書。圖／李彥輝提供
醫師李彥輝事後提出尤姓長者女兒填寫的同意書。圖／李彥輝提供

AZ疫苗 醫師

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