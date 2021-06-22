大雪山森林遊樂區休園 工作人員邂逅長鬃山羊

新冠肺炎疫情未歇，大雪山國家森林遊樂區因防疫休園，因少了遊客，工作人員常一轉身就能邂逅野生動物，長鬃山羊、帝雉通通有，以手機就能捕捉動物可愛萌樣。

因新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，全國3級警戒延長至6月28日，大雪山國家森林遊樂區目前暫停開放，工作人員趁著休園時，全面打掃環境，牆面進行粉刷，維修設施等。

東勢林區管理處今天表示，園區內少了熙來攘往的遊客群，工作人員經常在打掃時，偶然一抬頭，碰巧與出現在員工宿舍、遊客中心附近的台灣長鬃山羊、帝雉等四目相望，雙方距離之近，用手機就可隨手捕捉野生動物可愛的萌樣。

東勢林管處表示，大雪山國家森林遊樂區以豐富的生態環境著稱，園區內常見動物有帝雉、藍腹鷴、白鼻心、山羊、山羌、白面鼯鼠、多種鳥類等。因員工宿舍周邊為一片森林，平常遊客較少到此處，休園前就常有動物出沒，牠們平時就會漫步在步道上，看到人時會緩步離開。

依據園區工作人員的觀察，休園前後野生動物的出現頻率並未出現大幅度的變化，反倒是因人們的步調和緩了，更常與野生動物不期而遇。

因正值防疫期間，各步道及森林遊樂區暫停開放，東勢林管處表示，民眾居家也可體驗森林生態，透過林務局影音資訊平台免費觀看許多線上生態影片，東勢林區管理處臉書粉絲專頁也持續更新並發布轄屬各遊樂區的近況與生態影像，即時掌握最新消息。