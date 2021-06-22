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埔心幸福企業又出手 大雨受災戶即日起免證明免費領餐

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大埔鐵板燒埔心店在騎樓加裝自動感應噴霧消毒室、電子量測體溫計，和臨時搭建的訂餐取餐口，為顧客消毒，做好訂餐防疫。記者簡慧珍／攝影
大埔鐵板燒埔心店在騎樓加裝自動感應噴霧消毒室、電子量測體溫計，和臨時搭建的訂餐取餐口，為顧客消毒，做好訂餐防疫。記者簡慧珍／攝影

昨天強降雨造成溪湖區的排水不良和低窪地區淹水大埔鐵板燒埔心店老闆許增鏞在臉書po文公告，即日起受災戶可免費領餐，不必證明，但今天沒有大雨受災戶前來，只有平常領取愛心待用餐的民眾來店取餐。

昨天彰化縣大雨集中溪湖區，12小時內平均強降雨250毫米，光是埔心鄉就下了330毫米的雨量，排水不良和低窪地區淹水，台76快速道路橋下的埔鹽平面道路最深約1公尺，擔任埔心鄉埔心社區發展協會理事長的許增鏞在臉書po文，如果家中淹水不便開伙，可到大埔鐵板燒埔心店免費領餐，事前打電話到店內預訂，不限居住地，不必受災證明。

今天中午沒大雨受災戶到店取餐，只有平常領取愛心待用餐的民眾前來。許增鏞表示，大埔鐵板燒埔心店配合防疫自動停業，本月8日恢復經營只限外帶，他在騎樓設置感應式自動噴霧消毒設備，噴霧劑是日本進口的二氧化氯消毒水，顧客經過自動消毒室和電子量體溫區，在騎樓臨時搭建的窗口訂餐和取餐，跟餐廳保持一段距離。

許增鏞在防疫期間捐防疫物資，又承諾願意捐款500萬元買疫苗給員林市和溪湖區民眾注射，外界盛傳他為從政鋪路，許增鏞在臉書po文澄清，也對外表示所作所為單純回饋鄉里，當個快樂埔心鄉民和關心社會的公民，並無意成為政治人物。

今天他表示，疫情發生後，餐飲業都受衝擊，他的埔心店重新營業，外帶生意興隆，整體業績僅下降兩成，愛心待用餐做了4年，也恢復供餐，每人一份，這次把緊急納入大雨受災戶，可點用豬肉或雞肉餐，每戶多少人就可領多少份鐵板燒餐盒。

許增鏞經營大埔鐵板燒埔心店，也開設溫度咖啡簡餐坊，本土疫情爆發初期，埔心鄉有確診個案，他自費為員工和家人快篩，全體陰性，餐廳停業員工放全薪假，羨煞鄰近鄉鎮放半薪假甚至無薪假的勞工，都說很想跳槽到許增鏞旗下的「幸福企業」。

大埔 愛心 淹水

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