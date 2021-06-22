埔心幸福企業又出手 大雨受災戶即日起免證明免費領餐

昨天強降雨造成溪湖區的排水不良和低窪地區淹水，大埔鐵板燒埔心店老闆許增鏞在臉書po文公告，即日起受災戶可免費領餐，不必證明，但今天沒有大雨受災戶前來，只有平常領取愛心待用餐的民眾來店取餐。

昨天彰化縣大雨集中溪湖區，12小時內平均強降雨250毫米，光是埔心鄉就下了330毫米的雨量，排水不良和低窪地區淹水，台76快速道路橋下的埔鹽平面道路最深約1公尺，擔任埔心鄉埔心社區發展協會理事長的許增鏞在臉書po文，如果家中淹水不便開伙，可到大埔鐵板燒埔心店免費領餐，事前打電話到店內預訂，不限居住地，不必受災證明。

今天中午沒大雨受災戶到店取餐，只有平常領取愛心待用餐的民眾前來。許增鏞表示，大埔鐵板燒埔心店配合防疫自動停業，本月8日恢復經營只限外帶，他在騎樓設置感應式自動噴霧消毒設備，噴霧劑是日本進口的二氧化氯消毒水，顧客經過自動消毒室和電子量體溫區，在騎樓臨時搭建的窗口訂餐和取餐，跟餐廳保持一段距離。

許增鏞在防疫期間捐防疫物資，又承諾願意捐款500萬元買疫苗給員林市和溪湖區民眾注射，外界盛傳他為從政鋪路，許增鏞在臉書po文澄清，也對外表示所作所為單純回饋鄉里，當個快樂埔心鄉民和關心社會的公民，並無意成為政治人物。

今天他表示，疫情發生後，餐飲業都受衝擊，他的埔心店重新營業，外帶生意興隆，整體業績僅下降兩成，愛心待用餐做了4年，也恢復供餐，每人一份，這次把緊急納入大雨受災戶，可點用豬肉或雞肉餐，每戶多少人就可領多少份鐵板燒餐盒。

許增鏞經營大埔鐵板燒埔心店，也開設溫度咖啡簡餐坊，本土疫情爆發初期，埔心鄉有確診個案，他自費為員工和家人快篩，全體陰性，餐廳停業員工放全薪假，羨煞鄰近鄉鎮放半薪假甚至無薪假的勞工，都說很想跳槽到許增鏞旗下的「幸福企業」。