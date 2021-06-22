三級疫情趨緩 阿里山清境農場暑假訂房未見起色

國內疫情稍見趨緩，各界關注28日是否解除三級警戒，合歡山松雪樓6月底到7月21日住房已客滿，但南投清境農場民宿7、8月訂房率只有1成，阿里山森林遊樂區周邊旅館訂房率更不到1成。

全國疫情第三級警戒延長到28日，是否解除仍不明朗，合歡山松雪樓到7月21日住房已經客滿，太平山國家森林遊樂區內的太平山莊，暑假週末假日也已滿房。

不過同屬森林遊樂區，阿里山國家森林遊樂區周邊民宿、旅館訂房狀況不理想，阿里山森林遊樂區旅館聯誼會會長廖景泰表示，只有零零星星的人來預約，整個7月的預約人數不到1成。

嘉義林區管理處表示，三級防疫阿里山國家森林遊樂區暫停開放，區內的住宿也都配合暫停接待旅客，若7月三級警戒依然未降級，先預定住宿也沒用。

南投縣清境農場附近的民宿訂房率也不理想，南投仁愛鄉清境觀光協會總幹事林宏哲指出，清境地區的民宿在7、8月的訂房率也只有1成，訂房者主要是很早之前就已經預訂的客人，可能看住宿的時間還沒到，所以沒取消預訂。

林宏哲說，清境民宿業者為了自己的安全，也不開放客人預訂住宿，接下來就要看政府規定，業者才能決定下一步要怎麼做。