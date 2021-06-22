中市民代結合企業 捐贈警方防疫物資

為向站在新冠肺炎防疫第一線的員警打氣，立委張廖萬堅與台中市議員張耀中、何文海結合企業，今天捐贈台中警方1萬個醫療口罩、400個防護面罩及100個護目鏡。

張廖萬堅表示，疫情期間，員警身兼防疫團隊中重要的一份子，努力為人民搭起防疫的安全網，但自身卻暴露於高風險的環境下，因此邀集企業友人及何文海、張耀中等人一同響應轉贈防疫物資，為警察人員送暖打氣。

新新管理顧問公司董事長溫燿嘉表示，疫情爆發至今，看到很多前線人員的犧牲奉獻，警察人員在執法過程中，需要面對很多群眾是高風險群，因此他起心動念，主動聯繫張廖萬堅，捐贈醫療口罩及防護面罩給台中市的警察單位。

獲贈防疫物資的台中市政府警察局第四分局長許明耀說，由於口罩是一次性物資消耗量極大，四分局平均每天需要用掉350片口罩，而防護面罩的數量更是不足，無法讓員警一人一個，只能清洗後輪流使用，非常克難，此次獲贈讓第四分局的弟兄值勤起來更加無後顧之憂。

此外，張耀中今天也偕同烏日銀髮共生宅人員前往台中市愛心家園，贈送手工麵包及手作餐點逾百份，讓愛心家園第一線照服員方便用餐，不用冒著群聚風險外帶餐食，也讓照顧和被照顧者都安心。

張耀中說，愛心家園可說是中市身心障礙總服務中心，協助身障者推廣日托、臨托、短托、早療等業務，受到疫情影響，連帶中小企業對愛心家園的捐助也受到影響，他樂見有更多民間協會用共生的概念繼續扶持這些弱勢族群。