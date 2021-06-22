6月28日解封？ 福壽山、武陵農場7月訂房率已達一半

國內疫情似有趨緩現象，解封似露曙光，不少人悶壞了，紛紛規劃出遊透氣。合歡山松雪樓因為房間數不多，開放預訂從6月29日到7月21日全額滿，滑雪山莊開放預訂後，房間也所剩不多。台中福壽山農場、武陵農場7月訂房率約4至6成，不少民眾還在觀望，訂房率較往年暑假少很多。

福壽山農場今年7月中旬前訂房約6成，7月中旬後約7成。農場副場長王仁助表示，6月28日後如期解封後，餐廳將不開放內用，採餐盒方式供應餐點，以免共餐造成群聚感染；另會採取總量管制，但目前還在研擬中。

武陵農場副場長胡發韜表示，7月訂房約4成，農場共有116個房間、282個露營位，如期解封後農場會採取總量管制，入園以停車位400位為限，額滿即禁止入場，訂房則控制在6成左右，露營位也只會開放一半。