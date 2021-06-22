快訊

【6/22確診地圖】新增78例本土、6例死亡 陳時中：高風險落在雙北

直播／病故降至個位數！今增本土78例、死亡6例

大甲溪畔生態公園設施老舊 中市議員爭取經費改建

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲溪畔生態公園設施老舊，中市議員施志昌爭取420萬元改建，今天到場會勘。記者游振昇／攝影
台中大甲溪畔生態公園設施老舊，中市議員施志昌爭取420萬元改建，今天到場會勘。記者游振昇／攝影

台中市大甲溪畔生態公園多項設施老舊，遊具不符規範，多項設施也出現損壞、鏽蝕狀況，且無公共廁所，台中市議員施志昌今邀中市政府建設局養護工程處、外埔區公所與水美里辦公處至現場會勘，施志昌要求此處須納入美樂地公園計畫，並且設置公用廁所，完善休憩環境，市府表示，已編420萬元納入美樂地公園計畫改善。

施志昌指出，大甲溪畔生態公園設施年久失修，如噴水設施無法使用、水車無法轉動、遊具出現鏽蝕且不符合新規範，想到此處遊憩的民眾意願減少，而市府推動美樂地計畫至今，甲安埔甚少公園被納入，他要求將大甲溪畔生態公園納入美樂地計畫，給當地居民全新的休憩環境，此外，為完善休憩環境，考量民眾如廁需求，希望也能將公廁的設置一並納入規畫。

建設局養工處表示，先前已依議員建議，並編列420萬將大甲溪畔生態公園納入建設局美樂地公園計畫，目前初步規劃有新的遊具、沙坑遊戲場與攀爬設施等，後續請參考地方交流意見納入設計，以提供在地特色公園營造，也會將未來遊客需求，是否規劃適當場地設置公廁納入考量，預估最快8月中動工，年底完工。

台中大甲溪畔生態公園設施老舊，中市議員施志昌爭取420萬元改建，今天到場會勘。記者游振昇／攝影
台中大甲溪畔生態公園設施老舊，中市議員施志昌爭取420萬元改建，今天到場會勘。記者游振昇／攝影

生態公園 台中市

延伸閱讀

挺殯葬一線人員一起抗疫 華梵禮儀及中市議員捐物資

大甲文曲路違章工廠廢棄物佔用道路及民地　法辦並清除

在屋內群聚 大甲警方查獲屋內7男女有4人打麻將法辦

餐飲百貨慘 盧秀燕爭免徵娛樂稅

相關新聞

6月28日解封？ 福壽山、武陵農場7月訂房率已達一半

國內疫情似有趨緩現象，解封似露曙光，不少人悶壞了，紛紛規劃出遊透氣。合歡山松雪樓因為房間數不多，開放預訂從6月29日到7...

蘇貞昌呼籲無效！合歡山松雪樓預訂沒人退房額滿到下月

國內昨新增75例本土個案，首度跌破百例，解封似露曙光，不少民眾迫不及待規劃出遊，合歡山松雪樓開放預訂從29日到7月21日...

公共工程不因防疫停擺 員林市編列千萬元力拚2公園　

防疫三級警戒時期，公共工程不停擺，員林市公所持續推動興建公19兒童公園和公14共融式兒童公園，公19的遊樂設施趕在今年底...

共生宅農夫市集餐廳手作餐送暖 100份贈中市愛心家園

烏日銀髮共生宅農夫市集餐廳、手作烘焙坊合製手工麵包與餐點，今送100份到台中市愛心家園，讓愛心家園照顧和被照顧者感安心用...

公墓華麗變身公園綠地 集集鎮改建為特色兼防災公園

集集鎮公所近來力推公墓華麗變身，打造公園綠地成為特色兼防災公園，第一公墓今天起掘遷葬200多門墳墓；作業預計中秋連假前後...

大雨未下在集水區 德基水庫「不放水」水位略升

受西南風影響，這幾日易有短延時強降雨，但並未下在德基水庫集水區，今天德基水庫集水區未下雨，但因水庫不放水至下游，今日水庫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。