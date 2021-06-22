大甲溪畔生態公園設施老舊 中市議員爭取經費改建

台中市大甲溪畔生態公園多項設施老舊，遊具不符規範，多項設施也出現損壞、鏽蝕狀況，且無公共廁所，台中市議員施志昌今邀中市政府建設局養護工程處、外埔區公所與水美里辦公處至現場會勘，施志昌要求此處須納入美樂地公園計畫，並且設置公用廁所，完善休憩環境，市府表示，已編420萬元納入美樂地公園計畫改善。

施志昌指出，大甲溪畔生態公園設施年久失修，如噴水設施無法使用、水車無法轉動、遊具出現鏽蝕且不符合新規範，想到此處遊憩的民眾意願減少，而市府推動美樂地計畫至今，甲安埔甚少公園被納入，他要求將大甲溪畔生態公園納入美樂地計畫，給當地居民全新的休憩環境，此外，為完善休憩環境，考量民眾如廁需求，希望也能將公廁的設置一並納入規畫。