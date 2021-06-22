公共工程不因防疫停擺 員林市編列千萬元力拚2公園　

防疫三級警戒時期，公共工程不停擺，員林市公所持續推動興建公19兒童公園和公14共融式兒童公園，公19的遊樂設施趕在今年底落成，公14共融公園有待跟縣政府進一步協商；員林市長游振雄今天表示，工程不受疫情影響，市公所將要求工程人員全程佩戴口罩施做，進度不延後。

彰化縣部分公共工程人員為避免群聚而暫緩施工，公部門認定與疫情有關，延期在合理範圍，不會依工程合約處置，員林市公所今天會商公19和公14的公園興建案，認為戶外施工只要全程佩戴口罩，做好個人防護，工程一樣可以照常進行，因此按原訂計畫推動公共工程。

市長游振雄表示，公19兒童公園在公19晴雨球場的旁邊，面積2780平方公尺，市公所規畫放置溜滑梯、鞦韆等兒童遊具，綠帶補植灌木叢綠化環境，適合各年齡層的市民休閒，相關預算600萬元由市公所全額負擔，主導權在市公所，預定今年底完工。

公14共融式兒童公園位在莒光派出所對面，基地面積5720平方公尺，實際以規畫後設施面積為主，市公所爭取縣政府對等補助，希望納入縣政府規畫，但城觀處認為，全案需進一步協商，目前未定案，沒設計規畫可言。

游振雄說，員林市民需要休憩場地，共融公園是現階段最夯的公共建設，設施老少咸宜，市公所願意負擔一半經費，縣政府補助一半，期待明年6月攜手完成相關建設，市公所另在藤山步道旁的3座閒置槌球場規畫再利用，1座作為寵物公園，另2座作為兒童公園，給國家未來主人翁更多正當遊樂場地。