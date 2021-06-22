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共生宅農夫市集餐廳手作餐送暖 100份贈中市愛心家園

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張耀中（右二）與烏日共生宅人員送暖到台中市愛心家園。圖／共生宅提供
台中市議員張耀中（右二）與烏日共生宅人員送暖到台中市愛心家園。圖／共生宅提供

烏日銀髮共生宅農夫市集餐廳、手作烘焙坊合製手工麵包與餐點，今送100份到台中市愛心家園，讓愛心家園照顧和被照顧者感安心用餐。

烏日共生宅與市議員張耀中一起到愛心家園送暖，張耀中說，愛心家園協助身障者推廣日托、臨托、短托、早療等業務，因疫情影響，連帶中小企業對愛心家園的愛心挹注也大受影響，他樂見有更多民間協會用共生的概念繼續扶持資源弱勢團體。

經營共生宅的法人表示，策劃這次愛心活動，除商請民意代表媒合急需幫忙的單位，共生宅內的農夫市集餐廳及樂齡建築協會、手作烘培坊，一同合力製作麵包與餐點，贈與愛心家園內第一線的醫護照社人員，防疫期間未來還有餐點的需求，共生宅單位會持續贈餐，共同度過三級警戒防疫時刻。

共生宅在歐美國家行之有年，「合勤烏日共生宅」為年長者打造一個全方位的家，全棟無障礙環境 專為年長者設計，起居生活更便利，還有智能求救系統，提供即時幫助，標榜友善的居住環境。社區內還有行旅、市集、咖啡廳、茶吧及手作烘培坊等營業場所，長者可打工換宿。

愛心 農夫市集 咖啡廳

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