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公墓華麗變身公園綠地 集集鎮改建為特色兼防災公園

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮缺乏大型活動場地，公所近來力推公墓華麗變身，遷葬打造公園綠地成為特色兼防災公園。圖／集集鎮公所提供
集集鎮缺乏大型活動場地，公所近來力推公墓華麗變身，遷葬打造公園綠地成為特色兼防災公園。圖／集集鎮公所提供

集集鎮公所近來力推公墓華麗變身，打造公園綠地成為特色兼防災公園，第一公墓今天起掘遷葬200多門墳墓；作業預計中秋連假前後完成，整地後會讓土地曝曬日光一年，吸取陽氣再行公園化。

集集鎮公所指出，因應墓地更新活化及推動公墓公園化政策，加上環保葬風氣漸盛，鎮公所於去年3月底推動並公告集集鎮第一公墓遷葬作業，遷葬期限於今年4月30日止，因集集鎮第一公墓尚未起堀遷葬數量約為200門，上午舉辦起堀遷葬前破土祈福法會，除了祈告慰先靈外，也願遷葬作業一切順利。

未來集集鎮第一公墓全區改造為防災公園，面積約5公頃，平時提供鎮民運動休閒空間，災害時則可做為避難使用。另因連年掃墓期常有民眾不慎引發墓地火災，蔓延成火燒山，鎮長陳紀衡盼遷葬作業完成後，可大幅減少火災，也讓消防人員不再疲於奔命；之後整地施工過程中，若再見墳墓或骨骸，均由集集鎮公所代為遷葬，不再另行公告。

集集鎮公所並說，考量鎮內長久缺乏舉辦大型活動場地，已自去年底啟動「第一公墓遷葬作業」，力推公墓公園化政策，鎮公所隨後公告家屬完成遷葬申辦，至樹葬專區者免收使用費，遷至公立納骨塔可減免3600元；如逾越遷葬公告期間的無人認領有（無）主墳墓，則代為辦理起掘、遷葬相關作業，明年起第一公墓將華麗變身特色兼防災公園。

集集鎮缺乏大型活動場地，公所近來力推公墓華麗變身，遷葬打造公園綠地成為特色兼防災公園。圖／集集鎮公所提供
集集鎮缺乏大型活動場地，公所近來力推公墓華麗變身，遷葬打造公園綠地成為特色兼防災公園。圖／集集鎮公所提供

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