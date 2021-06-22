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蘇貞昌呼籲無效！合歡山松雪樓預訂沒人退房額滿到下月

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山松雪樓目前開放7月訂房天數全額滿。圖／翻攝自林務局東勢林管處訂房系統
合歡山松雪樓目前開放7月訂房天數全額滿。圖／翻攝自林務局東勢林管處訂房系統

國內昨新增75例本土個案，首度跌破百例，解封似露曙光，不少民眾迫不及待規劃出遊，合歡山松雪樓開放預訂從29日到7月21日全額滿，行政院長蘇貞昌為此發文提醒「出遊、群聚再等等」，但呼籲似乎無效，目前仍持續為客滿狀態。

合歡山、清境地區因位居高海拔，入夏氣候涼爽，且能觀星、賞日出和雲海，成為國內外知名的避暑勝地，但近期受本土疫情嚴峻影響，旅宿業多暫停營業，但近期疫情趨緩，且尚未延長第3級疫情警戒，當地松雪樓、滑雪山莊已開放預訂。

未料，不少民眾疑在家悶太久，迫不及待想出遊，松雪樓才開放預訂29日到7月21日住房，所有房間迅速額滿，滑雪山莊房間也所剩不多、屈指可數，不僅讓多數民眾憂心成防疫破口，就連行政院長蘇貞昌都在臉書粉絲專頁發文提醒。

而蘇貼文表示，指揮官陳時中說「心情可以放鬆，但行動還是要維持」，並提到「我們沒有鬆懈的本錢，還是要請大家配合防疫，『出遊、群聚都請再等等』」；但訂房民眾似乎不太買單，目前訂房依舊維持客滿，據了解也無退房跡象。

合歡山國家森林遊樂區的管轄單位東勢林管處則解釋，松雪樓住房為29間，滑雪山莊住宿原以床位為單位，但因應疫情調整成房間，因此僅有11間房，因房間數並不多，才會開放預訂就額滿，但屆時是否開放住宿，仍視中央政策調整。

反觀，合歡山松雪樓7月暑期訂房狀況滿滿滿，清境地區民宿業者卻沒特別感受，清境觀光協會表示，松雪樓房客多為山友，客群與一般旅宿業不太一樣，目前民宿暑期住房率雖稍增加，但就1、2成，未明顯回升，足見遊客還是怕怕的。

清境當地林姓居民也說，松雪樓是山友登山投宿的最愛，畢竟離登山口最近，還能吃現煮、熱騰騰的自助餐，有些人就認為疫情期間上山最安全，但抱持這想法的人又不少，山上後一樣群聚，怎麼叫人不擔心，仍盼山友和遊客能再忍忍。

合歡山松雪樓尚未因疫停業前，林務局東勢林區管理處加強相關防疫措施。圖／東勢林管處提供，資料照
合歡山松雪樓尚未因疫停業前，林務局東勢林區管理處加強相關防疫措施。圖／東勢林管處提供，資料照

疫情 合歡山 清境

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