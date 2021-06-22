德基水庫水量只進不出 上游溪水挹注121萬噸水

滯留鋒面及西南風帶來豐沛水氣，但雨水還是沒下在德基水庫集水區，德基水庫仰賴上游溪流的常態流水，水位仍小幅上升，今天增加121萬噸水，水庫放水閥則關閉，水量只進不出。

連續2日的降雨，為多座水庫挹注豐沛水量，但德基水庫因集水區未獲得雨量挹注，所獲水量不多，中央氣象局統計，德基水庫集水區21日累積雨量僅4毫米。

根據經濟部水利署防災資訊服務網資料顯示，今天上午7時，德基水庫水位達1357.54公尺，進流量14cms（立方公尺/秒），蓄水量4927萬噸，較昨天的4806萬噸增加121萬噸，蓄水率達26.4%。以台中市1日用水量約147萬噸來看，德基水庫的進帳還不足1天的需水量。

大甲溪發電廠副廠長王義燾表示，近2日的降雨，但雨水並未下在德基水庫集水區，所以水庫並無進帳，德基水庫進流量仍維持在14cms，多為上游溪流的常態流水。

王義燾指出，目前德基水庫的水量仍偏少，水庫放水閥關閉，水量只進不出，以全力蓄水為目標，氣象預報預計今天傍晚鋒面會逐漸至中部，希望今、明天2天能有降雨，為德基水庫帶來進帳。