大雨沖刷台中梧棲區安良港大排護岸崩 急封路確保安全

台中地區昨晚到今天白天下大雨，台中市梧棲區安良港大排臨港路以西北側護岸，今天崩坍約100公尺長，路面崩掉三分之二，梧棲區長溫國宏接獲草湳里長林槐庭通報，趕到現場勘察發現護岸傾斜及路面崩塌龜裂，因已影響交通，立即通知工程承包商進場緊急防護，為確保安全，暫時封閉管制出入。

溫國宏表示，安良港大排北岸近臨港路台瑋公司前，目前正進行護岸修護工程，因連日雨勢造成坍塌及道路龜裂，影響道路安全，今天立即通知工程承包商進場做緊急防護處理，因坍塌處有擴大之虞，安全考量該路段將管制出入，請車輛改道。