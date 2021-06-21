聽新聞
test
0:00 / 0:00

埔心強降雨量彰化縣最多 縣府將重新施做排水分流

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美等人今天下午勘察埔心鄉的淹水災情。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美等人今天下午勘察埔心鄉的淹水災情。記者簡慧珍／攝影

彰化縣今天清晨到上午下起豪大雨，埔心鄉雨量特別大，縣長王惠美和埔心鄉各級民代今天下午勘察南館排水銜接羅厝排水，及埔心排水上游分線的淹水情形，交代水利資源處長陳詔慶計算全區通洪斷面，進行分流整治，民眾若因這次洪害受損，可拍照存證申請減稅。

王惠美和埔心鄉長張乘瑜、縣議員張春洋與洪本成、縣政顧問林淑華與詹秀貞，還有水資處長陳詔慶等人，勘察埔心鄉積水嚴重地區。

王惠美說，彰化縣20日晚間陸續發生強降雨，埔心鄉降雨量在24小時內累積330毫米，全縣雨量最大，因強降雨超出排水設施通洪能力，當地水流宣洩不及，導致大面積淹水，縣府勘災後，將在鄉長、縣議員和各級民意代表的建議下，改善當地排水瓶頸區段。

埔心鄉排水只靠東溝排水銜接排入員林大排水，縣府將計算全區通洪斷面，對埔心這一地區進行水路分流整治工程，未來降低淹水發生率。此外，因這次洪水受損的民眾可拍下受損物件的照片，申請天然災害減稅。

雨量 王惠美 淹水

延伸閱讀

彰化某里長夫婦確診 妻子曾辦活動縣府採檢48人

防止北農群聚重演 彰化縣已造冊做篩檢準備

彰化花壇三芬路崩塌長40米 縣長王惠美現勘指示先封路

彰化大佛留住「嘉玲」3天了！王惠美：是逗點不是句點

相關新聞

熬不過疫情風暴 彰化員林雅典娜之宴今起結束營業

彰化又一家店因疫情結束營業了！員林市頗具知名度的雅典娜之宴餐館無預警公告今天起結束營業，讓許多民眾相當錯愕，業者公告疫情...

影／雨狂炸！南投草屯溪溝水淹過岸 路面成小溪

受西南風影響，中南部地區上周六起迎來雨訊，南投縣也持續降雨，昨深夜至今，以草屯鎮累積雨量最豐，前三名全落在草屯，截至上午...

埔心強降雨量彰化縣最多 縣府將重新施做排水分流

彰化縣今天清晨到上午下起豪大雨，埔心鄉雨量特別大，縣長王惠美和埔心鄉各級民代今天下午勘察南館排水銜接羅厝排水，及埔心排水...

大雨沖刷台中梧棲區安良港大排護岸崩 急封路確保安全

台中地區昨晚到今天白天下大雨，台中市梧棲區安良港大排臨港路以西北側護岸，今天崩坍約100公尺長，路面崩掉三分之二，梧棲區...

台中海線大雨 港區排水成黃河居民憂上游有濫墾

台中海線地區今天凌晨開始下大雨，大肚山上大量黃泥隨著雨水沖下，台中港區各大排水溝變成「黃河」，最後排入台中港海域，漁民擔...

南投縣連續11天零確診 因疫情受害死亡者從優慰助

南投縣今日連續第11天零確診，隨著民眾逐漸緩打AZ疫苗，今日也無疫苗接種不良反應的死亡事件，經統計日本捐贈AZ疫苗第一批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。