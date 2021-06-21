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埔心強降雨量彰化縣最多 縣府將重新施做排水分流
彰化縣今天清晨到上午下起豪大雨，埔心鄉雨量特別大，縣長王惠美和埔心鄉各級民代今天下午勘察南館排水銜接羅厝排水，及埔心排水上游分線的淹水情形，交代水利資源處長陳詔慶計算全區通洪斷面，進行分流整治，民眾若因這次洪害受損，可拍照存證申請減稅。
王惠美和埔心鄉長張乘瑜、縣議員張春洋與洪本成、縣政顧問林淑華與詹秀貞，還有水資處長陳詔慶等人，勘察埔心鄉積水嚴重地區。
王惠美說，彰化縣20日晚間陸續發生強降雨，埔心鄉降雨量在24小時內累積330毫米，全縣雨量最大，因強降雨超出排水設施通洪能力，當地水流宣洩不及，導致大面積淹水，縣府勘災後，將在鄉長、縣議員和各級民意代表的建議下，改善當地排水瓶頸區段。
埔心鄉排水只靠東溝排水銜接排入員林大排水，縣府將計算全區通洪斷面，對埔心這一地區進行水路分流整治工程，未來降低淹水發生率。此外，因這次洪水受損的民眾可拍下受損物件的照片，申請天然災害減稅。
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