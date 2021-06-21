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台中海線大雨 港區排水成黃河居民憂上游有濫墾
台中海線地區今天凌晨開始下大雨，大肚山上大量黃泥隨著雨水沖下，台中港區各大排水溝變成「黃河」，最後排入台中港海域，漁民擔心汙染海洋生態，附近居民說，每逢下大雨時，各大排都會出現「黃河」，憂心上游山區已被濫墾、濫伐造成。
台中港區居民表示，台中市海線地區今天凌晨開始下大雨，上游黃泥水滾滾而下，梧棲、清水各大排變成黃色，如同泥流，不斷流入台中港池，清澈的海水也都變成黃濁。
漁民說，每逢大雨，港區幾條大中排及台中港海水長時間水質濁黃，黃泥沙沉澱淤積港池，海洋生態環境嚴重受汙染；農民也擔心說，梧棲、清水、龍井等大排水溝也是附近農田主要灌溉溝渠，涵蓋範圍很廣，大雨夾帶大量泥沙流入稻田，對農作物有影響。
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