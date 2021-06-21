熬不過疫情風暴 彰化員林雅典娜之宴今起結束營業
彰化又一家店因疫情結束營業了！員林市頗具知名度的雅典娜之宴餐館無預警公告今天起結束營業，讓許多民眾相當錯愕，業者公告疫情期間歷盡風霜，幾經煎熬老闆忍痛做出這樣的決定，也要老顧客若想念他們，再到彰化店消費。
員林市頗具知名度的雅典娜之宴以排餐為主加上菜色多樣的吃到飽沙拉吧，一直擁有好口碑及主客群，業者原本在彰化市和員林市各開一家雅典娜之宴、和主打高級火鍋吃到飽的大仲馬之宴共4家店，但去年8月員林市的大仲馬之宴結束營業也引發熱議，業者說，是因長期人手不足，不好經營，忍痛結束營業。
彰化和員林市的雅典娜之宴和彰化大仲馬之宴受疫情影響，5月19日就曾公告暫停營業，但雅典娜之宴於6月7日起又開始提供餐盒外帶服務，推出199、129元的餐盒外賣，但僅提供客人外帶，因最近宅配量大而不開放宅配。
沒想到外賣餐盒才二周，員林店就宣布結束營業，業者也公告說因「各方面考量與評估加上疫情期間皆歷盡風霜，所以老闆忍痛必須做出這樣的決定」，雖結束開了12年的店，也希望客人若想念他們，可以到彰化總店看看他們。
不少民眾看到公告很震驚，紛紛留言說「不要走啊，我都吃了好久了」、「希望疫情快點過去，然後再回來員林開分店」、「什麼時候可以跟大仲馬一起回來？」、「員林店那麼好吃，可惜了，台灣也要像日本一樣開始有倒閉潮了，疫情快結束阿」。
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