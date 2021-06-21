南投縣連續11天零確診 因疫情受害死亡者從優慰助

南投縣今日連續第11天零確診，隨著民眾逐漸緩打AZ疫苗，今日也無疫苗接種不良反應的死亡事件，經統計日本捐贈AZ疫苗第一批雖有近九成的接種率，但第二批疫苗卻降至22%，顯然對疫苗已出現不信任感，縣府指出未來會針對疫苗的存量及一至五類接種對象的施打情形，在中央同意下不排除放寬施打年齡。

南投縣政府並指出，由於縣內因注射新冠肺炎疫苗，而出現疫情受害死亡者已有5例，將由社會救濟會報急難救助經費的慰助方案，縣長林明溱同意針對接種疫苗後產生不良反應的死亡者，依家庭經濟狀況差異，由縣府提供10萬元、15萬元到20萬元不等的慰助金，希望能直接協助其家屬及家庭度過難關。

另外，針對第一線防疫人員因公染疫者也將提供慰助金；凡在新冠肺炎疫情期間，縣內相關工作人員因配合辦理各項防疫措施，致遭受感染新冠肺炎確診者，視狀況酌予發給最高每人10萬元慰助金；縣府並強調，相關慰助方案不須申請，衛生局將彙整資料會同社會及勞動處確認後，便會通知家屬擇期發送。