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就怕移工成破口 廣告車6語放送跑遍全南投

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣啟動國、台、越、泰、英及印尼等6語防疫廣告車強化宣導，跑全縣布達防疫措施及罰則。圖／南投縣政府提供
南投縣啟動國、台、越、泰、英及印尼等6語防疫廣告車強化宣導，跑全縣布達防疫措施及罰則。圖／南投縣政府提供

國內先前爆發移工群聚染疫，近期雖獲控，但南投縣對移工管理仍不敢懈怠，除加強查察外勞仲介公司、工廠及宿舍，近期啟動國、台、越、泰、英及印尼等多達6種語別的防疫廣告車強化宣導，透過廣播和文字看板布達防疫措施及罰則。

縣府指出，全國進入三級疫情警戒就積極配合政策防疫，尤在國內爆發移工群聚感染，立刻加強查察移工宿舍及工作場所，並要求仲介及業者強化進出量體溫、實聯制、環境清消、分流管理等防疫措施，建議提供統一採買、口罩代購等服務。

但礙於民情或語言等問題，偶有部分移工未落實戴口罩或有群聚等狀況，令民眾憂心恐成防疫破口，社勞處為此呼籲民眾發現違規狀況可直接報警，由警方告發，同步也強化宣導，除了透過業者、仲介，更啟動多國語言防疫廣告車巡迴全縣。

社勞處表示，該處與移工仲介及業者有直接對口Line群組，除暢通通報管道，也及時掌控工業區現況及宣導，同時透過公益平台跑馬燈，更錄製國、台、越、泰、英及印尼共六種語別之防疫宣導，透過廣播宣傳車走訪全縣13鄉鎮市廣播宣傳。

而宣傳廣播中，除提醒要使用肥皂勤洗手、不共餐、非必要不外出、不群聚、出門全程戴口罩等防疫措施外，更針對未戴口罩、群聚等違規罰則進行說明；同時鼓勵失聯移工如有疑似症狀，能前往指定醫療園所免費篩檢，將不予查處及通報。

社勞處表示，該防疫宣導車已巡迴全縣3條路線，第1條為草屯、國姓、埔里、魚池，第2條為名間、水里、集集、竹山、鹿谷，第3條跑南投市、南崗工業區、中寮，而為吸引移工駐足聆聽，更加強周末假日在南崗工業區廣播宣導。

社勞處長林志忠也鼓勵企業主向衛生局媒合申請企業快篩，若有願意或有設立篩檢站需求，除能聯繫該處或衛生局，也能自行洽詢醫療院所，並送計畫書至衛生局報備申請，聯絡電話為049-2222473分機254。

南投縣啟動國、台、越、泰、英及印尼等6語防疫廣告車強化宣導，跑全縣布達防疫措施及罰則。圖／南投縣政府提供
南投縣啟動國、台、越、泰、英及印尼等6語防疫廣告車強化宣導，跑全縣布達防疫措施及罰則。圖／南投縣政府提供
南投縣啟動國、台、越、泰、英及印尼等6語防疫廣告車強化宣導，跑全縣布達防疫措施及罰則。圖／南投縣政府提供
南投縣啟動國、台、越、泰、英及印尼等6語防疫廣告車強化宣導，跑全縣布達防疫措施及罰則。圖／南投縣政府提供

移工 衛生局 口罩

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