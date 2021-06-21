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日月潭水位上下差15公尺 伊達邵碼頭縮時影片紀錄變化
隨著上游集水區持續降雨，日月潭今天已幾近滿水位，看到碼頭水位從1個月前的最低碰觸730公尺的底限，到上午的水情滿滿，日管處伊達邵遊客中心特別製作一支85秒的縮時影片，紀錄從6月4日水位起漲到今天的碼頭水位變化，從無到有，讓人不禁有滄海桑田之感，更感嘆大自然的造化神奇。
5月18日當全台電力吃緊時，日月潭水力抽蓄機組全部出動，但晚間8時許船家驚呼，「日月潭破732公尺以下了！」不但伊達邵碼頭登陸棧道，無法停靠船隻，更有兩艘船舶因不及離開而擱淺。
伊達邵遊客中心主任陳逸全指出，受梅雨之賜，6月4日起日月潭水位從736.87公尺到21日747.8公尺近滿水位止。17天內水位上升10.1公尺，平均每天成長0.6公尺。其中6月7日單日水位上升1.5公尺最高，因而擷取這段期間的監視器畫面，精選每天5秒鐘的縮時精華，組成85秒的影片與國人共享日月潭的千變萬化之美。
台電大觀電廠表示，日月潭水庫建成以來，從未遇過如此乾旱低水位，從3月初開始，日月潭配合中水局調度放流，撐到6月終於迎來適時的梅雨雨勢降在集水區，武界各引水隧道目前以每秒40公噸的水量持續引水至日月潭，將依電力系統調度及下游用水須求，抽蓄運轉發電及下游放水每秒20公噸，以維持儲水平衡。
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