挺殯葬一線人員一起抗疫 華梵禮儀及中市議員捐物資

台中市議員施志昌與華梵禮儀公司今天到台中市生命禮儀管理處捐贈防疫面罩及口罩，由中市民政局副局長徐照山代表市長盧秀燕接受致贈，讓公務人員在執行第一線殯葬業務及火化執勤時，減少暴露風險，獲得更為完善的防護。

因考量到基層殯葬人員長時間服務家屬、業者及社會案件(無名屍)等龐大業務、以及各納骨堂塔業務辛勞及暴露風險，施志昌今天和華梵禮儀公司親自帶著捐贈防疫物資。

施志昌表示，疫情持續至今，對民眾精神及整體經濟生活衝擊極大，身為政治人物有著不可迴避的責任必須承擔，跟著台中市政府的防疫政策步調協助市民，也藉由籌集籌措各項物資，盼能為提高社會各角落的防疫強度貢獻心力。

施志昌議員介接華梵禮儀副總經理張少薰副共捐贈醫療口罩1萬5000個、防疫面罩300個，共同為台中市政府民政局的前線殯葬人員聲援打氣，表達對他們的敬意。

「齊心抗疫，完善防護」，施志昌及華梵禮儀張少薰都強調，共同防疫是當前社會的共識，唯有打破藩籬、捐棄成見才能凝聚極大化的力量來對抗病毒，與殯葬第一線人員一起攜手協助市民挺過疫情。