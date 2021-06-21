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彰化花壇三芬路崩塌長40米 縣長王惠美現勘指示先封路
彰化縣從今天凌晨起就開始下起滂沱大雨，約上午9時20分許，造成花壇鄉三芬路近139線大彰路處長約40公尺近半路面崩塌，彰化縣長王惠美接獲報告後，冒雨前往勘察，由於氣象預報連日還有豪大雨，恐怕災情會再擴大，為避免危及人車安全，王惠美指示封閉此一路段，工務處儘速修復。
王惠美說，三芬路是縣道139線通往花壇一帶的重要道路，為了人車安全，先行封閉台灣民俗村到139線的三芬路路，並緊急進行搶修，未來恐怕會有一段時間無法通行，希望鄉親為了安全可以改道，讓相關單位儘速施工修復，以便早日恢復通車。
工務處長林漢斌指出，這幾天還是在強降雨的階段，所以先行在崩塌路段進行安全維護，避免再繼續沖刷，邊坡會全面覆蓋防護網讓水不要再滲透進去，再來會與顧問公司研究，由於崩塌長度30到40公尺，所以邊坡的防護會從底下整個做起來，等到雨勢比較和緩之際，就會立即確認工法，進行搶修。
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