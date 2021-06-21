彰化花壇三芬路崩塌長40米 縣長王惠美現勘指示先封路

彰化縣從今天凌晨起就開始下起滂沱大雨，約上午9時20分許，造成花壇鄉三芬路近139線大彰路處長約40公尺近半路面崩塌，彰化縣長王惠美接獲報告後，冒雨前往勘察，由於氣象預報連日還有豪大雨，恐怕災情會再擴大，為避免危及人車安全，王惠美指示封閉此一路段，工務處儘速修復。

王惠美說，三芬路是縣道139線通往花壇一帶的重要道路，為了人車安全，先行封閉台灣民俗村到139線的三芬路路，並緊急進行搶修，未來恐怕會有一段時間無法通行，希望鄉親為了安全可以改道，讓相關單位儘速施工修復，以便早日恢復通車。