民代與台中行善團捐贈防護面罩 助醫護及消防員防疫

為提供抗疫第一線醫護及消防員更完整的防護，台中市議員周永鴻今天和台中行善團協會共同捐贈350份防護面罩，捐贈給台中慈濟醫院與潭雅神四個消防分隊使用，今天起陸續送到各單位支援前線，周永鴻與協會也捐贈便當供辛勞的醫護享用。

國內疫情未緩，防疫物資需求大增，周永鴻與台中市行善團協會募集350份防護面罩，捐贈台中慈濟醫院與消防局神岡、大雅、潭子、頭家厝四個分隊使用。

周永鴻表示，他了解台中醫護日以繼夜守護市民的辛苦，也注意到消防人員為救護及執行任務，也常與居家檢疫、居家隔離及不特定對象接觸，暴露在高風險中，因此和台中行善團協會以行動支持防疫，捐贈防護面罩供醫院及消防隊使用，提供第一線人員更完整的防護。

台中行善團團長張茗富說，周永鴻服務團隊今天與協會先將面罩各50個送達消防局神岡與大雅兩個分隊，後面幾天會送達台中慈濟醫院150個面罩，以及消防局潭子、頭家厝分隊各50個面罩。

張茗富表示，有餐飲業者響應號召，捐贈100份便當讓醫護享用，暖在心頭。行善團將於今天和5日各提供50個至衛福部立豐原醫院與台中慈濟醫院。