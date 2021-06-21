潭子2戶一甲子沒自來水 立委、議員爭經費改善

台中潭子區東寶里大富路一段50號鄰近郊區的產業道路，有2戶居民因住家附近是廣大農地，自來水接管費用昂貴，住戶無法負擔，已一甲子無自來水可用，需靠古井地下水洗衣澆灌，甚至提著桶子騎車去向附近鄰居借水載回家使用，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天邀請水公司等單位現勘，爭取延伸管線、設置用水設施，盼在8月底完成，讓居民有自來水可用。

東寶社區發展協會理事長羅東勝表示，東寶里大富路一段50號位於產業道路的末端，60年來居民用水都依靠附近古井地下水，因為極端氣候的關係，今年過年後古井完全沒有水可使用，居民都要外出騎機車去載水回來使用，每次只能載2桶，再一桶一桶提進屋內，每次要提起重達20公斤的水桶，對年老居民來說，體能負擔不輕，居民盼望管線延伸已久。

楊瓊瓔今天上午邀請市議員賴朝國、台灣自來水公司第四區管理處、台中市政府經發局、建設局、潭子區公所等單位現場會勘，台水公司四區處副處長趙文燦表示，台水公司第四區管理處為解決這2戶居民長期無自來水可用的窘境，在立委楊瓊瓔及議員賴朝國的協助爭取下，爭取200萬元預算辦理延管工程，埋設口徑100公釐自來水管250公尺，雖然受惠戶數不多，但除能改善此區域居民長久以來用取水桶載水的不便利性，也得以提高用水的品質。

賴朝國指出，二戶居民需要自來水，但請自來水公司納入施工，水公司要繳路修費100萬元給市府，再加上工程經費也要100萬元，相關成本因此會轉嫁給居民，每戶恐要負擔達100萬元，叫人吃不消，更因路修費卡關，他也因此向市府陳情盼解套，為加速推動當地自來水管線施作，市府已允諾免收路修費，另在立委楊瓊瓔協調後水公司也將依水利署相關優惠其接管費用，並確保施工後的道路平整問題，提升當地居民生活品質。

居民張木中住在當地60多年，家裡用水過去全仰賴抽取古井地下水，但近年地下水水位下降，每年遇到枯水期時，常抽不到水可用，洗米、洗菜水重複利用，甚至下雨天也不浪費，儲存雨水備用，他說每天要到鄰近買水載回使用，起居生活相當不便，猶如二等國民，很感謝東寶社區發展協會理事長羅東勝及總幹事江英雄熱心幫忙，為他們這2戶住戶向立委、議員陳情跟自來水公司爭取，並隨時追蹤工程的進度，解決他們民生用水之困境，也感謝市府及台水公司的大力幫忙，由原先2戶平均每戶需支付約100萬元，變成現在每戶只需支付不到2萬元，感謝政府，二個月後從此水龍頭打開即有乾淨的自來水可用。