快訊

直播／將調整低風險區防疫規範 陳時中下午2時召開記者會

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潭子2戶一甲子沒自來水 立委、議員爭經費改善

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中潭子區東寶里大富路一段50號鄰近郊區的產業道路，有2戶居民一直沒自來水可用，民代和相關單位今天會勘。記者游振昇／攝影
台中潭子區東寶里大富路一段50號鄰近郊區的產業道路，有2戶居民一直沒自來水可用，民代和相關單位今天會勘。記者游振昇／攝影

台中潭子區東寶里大富路一段50號鄰近郊區的產業道路，有2戶居民因住家附近是廣大農地，自來水接管費用昂貴，住戶無法負擔，已一甲子無自來水可用，需靠古井地下水洗衣澆灌，甚至提著桶子騎車去向附近鄰居借水載回家使用，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天邀請水公司等單位現勘，爭取延伸管線、設置用水設施，盼在8月底完成，讓居民有自來水可用。

東寶社區發展協會理事長羅東勝表示，東寶里大富路一段50號位於產業道路的末端，60年來居民用水都依靠附近古井地下水，因為極端氣候的關係，今年過年後古井完全沒有水可使用，居民都要外出騎機車去載水回來使用，每次只能載2桶，再一桶一桶提進屋內，每次要提起重達20公斤的水桶，對年老居民來說，體能負擔不輕，居民盼望管線延伸已久。

楊瓊瓔今天上午邀請市議員賴朝國、台灣自來水公司第四區管理處、台中市政府經發局、建設局、潭子區公所等單位現場會勘，台水公司四區處副處長趙文燦表示，台水公司第四區管理處為解決這2戶居民長期無自來水可用的窘境，在立委楊瓊瓔及議員賴朝國的協助爭取下，爭取200萬元預算辦理延管工程，埋設口徑100公釐自來水管250公尺，雖然受惠戶數不多，但除能改善此區域居民長久以來用取水桶載水的不便利性，也得以提高用水的品質。

賴朝國指出，二戶居民需要自來水，但請自來水公司納入施工，水公司要繳路修費100萬元給市府，再加上工程經費也要100萬元，相關成本因此會轉嫁給居民，每戶恐要負擔達100萬元，叫人吃不消，更因路修費卡關，他也因此向市府陳情盼解套，為加速推動當地自來水管線施作，市府已允諾免收路修費，另在立委楊瓊瓔協調後水公司也將依水利署相關優惠其接管費用，並確保施工後的道路平整問題，提升當地居民生活品質。

居民張木中住在當地60多年，家裡用水過去全仰賴抽取古井地下水，但近年地下水水位下降，每年遇到枯水期時，常抽不到水可用，洗米、洗菜水重複利用，甚至下雨天也不浪費，儲存雨水備用，他說每天要到鄰近買水載回使用，起居生活相當不便，猶如二等國民，很感謝東寶社區發展協會理事長羅東勝及總幹事江英雄熱心幫忙，為他們這2戶住戶向立委、議員陳情跟自來水公司爭取，並隨時追蹤工程的進度，解決他們民生用水之困境，也感謝市府及台水公司的大力幫忙，由原先2戶平均每戶需支付約100萬元，變成現在每戶只需支付不到2萬元，感謝政府，二個月後從此水龍頭打開即有乾淨的自來水可用。

楊瓊瓔表示，潭子區東寶里大富路一段50號地處偏遠，在與市府及台水公司協調後，爭取到200萬元的經費，將在8月底前完成設計發包施工作業，她會督促水公司持續積極辦理，務求二個月後讓這兩戶居民真的能有自來水可用。

台中潭子區東寶里大富路一段50號鄰近郊區的產業道路，有2戶居民一直沒自來水可用，民代和相關單位今天會勘。記者游振昇／攝影
台中潭子區東寶里大富路一段50號鄰近郊區的產業道路，有2戶居民一直沒自來水可用，民代和相關單位今天會勘。記者游振昇／攝影

楊瓊瓔 地下水 羅東

延伸閱讀

無尾巷阻隔同條巷弄居民須繞道 打通工程今開工

檢疫亭、便當贈醫護、警察 立委、企業齊攜手抗疫

勞工紓困貸款資格仍採前年所得 勞動部：研議採納去年

乾旱害台中椪柑、竹筍、荔枝、龍眼減產 納天災救助

相關新聞

彰化花壇三芬路崩塌長40米 縣長王惠美現勘指示先封路

彰化縣從今天凌晨起就開始下起滂沱大雨，約上午9時20分許，造成花壇鄉三芬路近139線大彰路處長約40公尺近半路面崩塌，彰...

影／雨狂炸！南投草屯溪溝水淹過岸 路面成小溪

受西南風影響，中南部地區上周六起迎來雨訊，南投縣也持續降雨，昨深夜至今，以草屯鎮累積雨量最豐，前三名全落在草屯，截至上午...

挺殯葬一線人員一起抗疫 華梵禮儀及中市議員捐物資

台中市議員施志昌與華梵禮儀公司今天到台中市生命禮儀管理處捐贈防疫面罩及口罩，由中市民政局副局長徐照山代表市長盧秀燕接受致...

民代與台中行善團捐贈防護面罩 助醫護及消防員防疫

為提供抗疫第一線醫護及消防員更完整的防護，台中市議員周永鴻今天和台中行善團協會共同捐贈350份防護面罩，捐贈給台中慈濟醫...

潭子2戶一甲子沒自來水 立委、議員爭經費改善

台中潭子區東寶里大富路一段50號鄰近郊區的產業道路，有2戶居民因住家附近是廣大農地，自來水接管費用昂貴，住戶無法負擔，已...

日月潭蓄水率破95% 居民盼雨挹注其他缺水水庫

日月潭水位每天穩定上升，今天上午蓄水率達95.73%，水位高度747.80公尺，距滿水位剩68公分，目視幾乎達滿水位狀態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。