日月潭蓄水率破95% 居民盼雨挹注其他缺水水庫

日月潭水位每天穩定上升，今天上午蓄水率達95.73%，水位高度747.80公尺，距滿水位剩68公分，目視幾乎達滿水位狀態，居民說，日月潭已不缺雨，希望雨水補到其他缺水的水庫。

隨著降雨與集水區、上游水源持續挹注，日月潭水位每天升高，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天上午7時蓄水率達95.73%，水位高度達747.80公尺，較昨天上升88公分，距離滿水位748.48公尺只剩68公分，目視可說幾乎達滿水位狀態。

「九蛙疊像」是日月潭知名景點，外界也常視為潭區水情指標，根據中區水資源局製作並放在九蛙疊像旁的解說牌內容，當水位高度達745.90公尺、蓄水率84%，最底下的第九蛙就「喝到水」，而今天上午水位升到747.8公尺，由上往下數的第四蛙已浸入水中。

日月潭上游霧社水庫，6月上旬蓄水率回升到5成多，不過隨著蓄水提供水力發電後，尾水經武界壩引入日月潭，因此蓄水率月中之後逐漸下降，今天上午蓄水率只剩19.01%，水位高度989.19公尺，水位趨勢下降，管理霧社水庫的台電公司萬大發電廠表示這是正常情形。

根據經濟部水利署網站列出資料，今天日月潭水庫蓄水率95.7%，是全台主要水庫蓄水率排行第2名，僅次於蓄水率達100%的南化水庫，經營「日月潭一等高」臉書粉絲專頁的李姓釣客說，在大家每天「呼風喚雨」催促下，日月潭已經不缺雨了，希望「天公伯仔」把雨水補到其他缺水的水庫。