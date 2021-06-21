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影／雨狂炸！南投草屯溪溝水淹過岸 路面成小溪
受西南風影響，中南部地區上周六起迎來雨訊，南投縣也持續降雨，昨深夜至今，以草屯鎮累積雨量最豐，前三名全落在草屯，截至上午11時，12小時內累積雨量甚至達263mm，當地隘寮溪支線溝渠一度滿溢流至道路，路面成了小溪。
南投縣各地今天凌晨就陸續降下大雨，尤其草屯市區，瞬間降雨驚人，從凌晨至今的大雨沒停過，其中草屯4號測站累積雨量在上午11時，12小時內雨量達263mm，居全縣之冠，其次草屯、國三N223K測站也達251.5 mm、246mm。
而在今上午清晨5至7時期間，當地草屯療養院附近的隘寮溪支線溝渠一度因上游水勢來襲，加上豪雨雨勢持續不斷，溝渠內水量不斷升高，直到6時左右淹過溝渠岸堤，溪水滿溢至一旁產業道路上，路面瞬間成了小溪，也嚇壞路旁住戶。
當地邱姓居民表示，因上游水勢和大雨的關係，溪水不斷升高，部分溝堤岸低於溪水，水才會溢出，且路側農園也吸飽水，雨水也排到路上，還好該產業道路地勢傾斜，溪水和雨水都順著路流，還好沒淹進屋內，但路面也因此瞬間成了小溪。
另根據氣象局即時雨量觀測，除了草屯鎮，南投市也相當驚人，截至上午11時，當地六分寮、中興新村、南投等測站在12小時內累積雨量也都突破200 mm，草屯、南投等地大雨雨勢仍未見趨緩，累積雨量也因此持續增加中。
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