快訊

影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

彰化豪雨集中溪湖區 埔心淹水曝區排平日未清淤

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔心鄉二重湳第二排水支線一年半沒清淤，積水已溢出鄰近農地。圖／埔心鄉公所提供
埔心鄉二重湳第二排水支線一年半沒清淤，積水已溢出鄰近農地。圖／埔心鄉公所提供

過去12小時內，彰化縣溪湖區雨量約250毫米，台76東西向快速道路─芳苑草屯段，通往埔心交流道入口的平面道路積水；埔心鄉長張乘瑜表示，已經向上呈報淹水地點，也反映這些排水乾旱已久，沈積不少廢棄物，瞬間大雨固然是淹水主因，但平日沒清淤也是造成排水堵塞的一大問題。

第四河川局指出，彰化縣的豪大雨雨量集中在溪湖區，過去12小時累計達250毫米，地方應提高警戒，防範淹水等災情。

除了台76埔心交流道下面的平面道路積水已近半個轎車輪胎高度，員鹿路五段115巷通羅厝方向，水深超過半個轎車輪胎高度，車輛駛入可能受困，網友在臉書社群埔心人俱樂部po文照，提醒民眾不要進入，另在二重湳第二排水支線也積水，農民擔心雞舍再度遭殃，因為豪雨已淹死數十隻雞。

埔心鄉長張乘瑜說，地球極端氣候，不是乾旱就是豪大雨，乾旱時期就該做好清淤，防患未然，區排清淤是縣政府權責，清理灌溉溝是農田水利署的工作，今年5月底之前幾乎無雨，溝底乾涸，垃圾沈積，昨天忽然下大雨沖涮廢棄物堵塞排水，曝露平常沒做好清淤。

他表示，排水最大涇流量雖無法立即宣洩瞬間暴雨，可是雨停就能慢慢排出，現在到處積水則反映出平常沒清淤，縣政府的清淤工程是開口合約，包商清完大排布袋蓮等雜草，中小區排排在後面清理，結果中小區排今天都淹水，農田水利署向來在年底枯水期清淤，已不能滿足氣候變遷的需求，有關單位都應該調整清淤步驟。

台76線埔心交流道下面的平面道路淹水。圖／轉載自彰化踢爆網
台76線埔心交流道下面的平面道路淹水。圖／轉載自彰化踢爆網

淹水 雨量

延伸閱讀

豪雨致36處積淹水 高雄市氣象站預報21日鋒面再臨

箱涵施工阻排水釀災 南市府要求包商速打通

下周梅雨鋒面報到助石門水庫水位升高 北水局加強清淤

端午連假溪湖區排水色血腥 彰縣環保局查嘸陷羅生門

相關新聞

影／大雨沖垮35公尺半邊道路 彰化花壇三芬路封閉

彰化縣今晨起下起豪雨，除溪湖、埔心、大村及員林等鄉鎮市嚴重積水外，彰化縣139線大彰路4段右轉三芬路發生崩塌，一半道路都...

彰化豪雨集中溪湖區 埔心淹水曝區排平日未清淤

過去12小時內，彰化縣溪湖區雨量約250毫米，台76東西向快速道路─芳苑草屯段，通往埔心交流道入口的平面道路積水；埔心鄉...

9旬嬤打疫苗直說「好怕注射」 暖醫大大擁抱鼓勵

南投縣今天持續施打第二批獲配疫苗，中寮鄉一名90多歲女性長輩到場後直說「我好怕注射，從小就很怕」，醫師梁力仁不僅貼心安慰...

彰化下起豪雨！ 百年老樟樹應聲倒下 居民惋惜

彰化縣二水鄉今天中午疑因豪雨，造成員集路源泉派出所附近一株百年老樟樹應聲倒下，並阻斷員集路通行，公所僱工清理老樹，直到下...

台中為長照老人到宅接種疫苗 盧秀燕證實：人數減半了

台中市政府為長照老人到府接種疫苗的貼心措施，因老人接種屢屢發生接種後送命的案例，市長盧秀燕今證實，明天原登記施打的人，有...

排水道魚群暴斃多 台中市8個月內處理140件

台中市市管區域排水132條，流域面積廣大，自去年10月起至今年5月下旬止，已清理魚群暴斃案件達140件，工作人員不分日夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。