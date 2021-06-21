彰化豪雨集中溪湖區 埔心淹水曝區排平日未清淤
過去12小時內，彰化縣溪湖區雨量約250毫米，台76東西向快速道路─芳苑草屯段，通往埔心交流道入口的平面道路積水；埔心鄉長張乘瑜表示，已經向上呈報淹水地點，也反映這些排水乾旱已久，沈積不少廢棄物，瞬間大雨固然是淹水主因，但平日沒清淤也是造成排水堵塞的一大問題。
第四河川局指出，彰化縣的豪大雨雨量集中在溪湖區，過去12小時累計達250毫米，地方應提高警戒，防範淹水等災情。
除了台76埔心交流道下面的平面道路積水已近半個轎車輪胎高度，員鹿路五段115巷通羅厝方向，水深超過半個轎車輪胎高度，車輛駛入可能受困，網友在臉書社群埔心人俱樂部po文照，提醒民眾不要進入，另在二重湳第二排水支線也積水，農民擔心雞舍再度遭殃，因為豪雨已淹死數十隻雞。
埔心鄉長張乘瑜說，地球極端氣候，不是乾旱就是豪大雨，乾旱時期就該做好清淤，防患未然，區排清淤是縣政府權責，清理灌溉溝是農田水利署的工作，今年5月底之前幾乎無雨，溝底乾涸，垃圾沈積，昨天忽然下大雨沖涮廢棄物堵塞排水，曝露平常沒做好清淤。
他表示，排水最大涇流量雖無法立即宣洩瞬間暴雨，可是雨停就能慢慢排出，現在到處積水則反映出平常沒清淤，縣政府的清淤工程是開口合約，包商清完大排布袋蓮等雜草，中小區排排在後面清理，結果中小區排今天都淹水，農田水利署向來在年底枯水期清淤，已不能滿足氣候變遷的需求，有關單位都應該調整清淤步驟。
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