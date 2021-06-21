影／大雨沖垮35公尺半邊道路 彰化花壇三芬路封閉
彰化縣今晨起下起豪雨，除溪湖、埔心、大村及員林等鄉鎮市嚴重積水外，彰化縣139線大彰路4段右轉三芬路發生崩塌，一半道路都已經塌陷，如果雨勢不斷仍有擴大可能，警方已圍三角錐警戒外，彰化縣政府工務處長林漢斌說，已經緊急通知廠商前往搶修。
受梅雨鋒面影響，彰化縣從今天凌晨起，即下起滂沱大雨，到今天上午10時為止，累積雨量最多的鄉鎮市中，員林市達248毫米、埔心241毫米、溪湖211毫米，均發生嚴重積水。
至於芬園鄉也下了201毫米、花壇95毫米雨量，在豪雨沖刷下，縣道139線大彰路4段轉三芬路處，今天上午8時許則發生道路崩塌，一半道路都已經塌陷，險象環生，彰化警分局三家派出所員警巡邏時發現，立即擺設圓錐並拉起警戒線，封閉三芬路兩側道路，禁止車輛通行，並通知鄉公所人員。
彰化縣政府工務處長林漢斌說，工務處第一時間派員前往現場勘查，發現因雨勢太大，沖垮三芬路護欄及側溝，整體崩塌範圍長度約35公尺，寬度約8公尺，已占用過半車道，除在現場佈設交通維持設施，以避免發生事故外，後續將以最快時間修復相關設施。
芬園鄉長林世明接到民眾通知趕往現場，不過發現是花壇鄉境，由縣府與花壇鄉公所所處理，至芬園鄉舊社村德興路路面也出現嚴重積水，公所除派員戒備，也請民眾路過要小心。
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