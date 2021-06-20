9旬嬤打疫苗直說「好怕注射」 暖醫大大擁抱鼓勵

南投縣今天持續施打第二批獲配疫苗，中寮鄉一名90多歲女性長輩到場後直說「我好怕注射，從小就很怕」，醫師梁力仁不僅貼心安慰這名阿嬤，還張開雙臂給她一個大大的擁抱。

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，南投縣第一批獲撥配1萬8000劑之後，第二批1萬300劑17日運抵南投縣，昨天、今天在全縣13個鄉鎮市為86歲以上長者、76歲以上原住民施打，相較第一批透過電話預約被「搶爆」，這次透過造冊及通知，各鄉鎮市依村、里分流排定施打時段。

中寮鄉今天接種點在中寮國中，為廣興村、永福村等11村符合資格者施打，衛生所人員一早忙前置作業，轄區中寮分駐所員警到場協助維安，校方也提供舒適空間讓長輩接種後好好休息，由於中寮鄉衛生所無專任醫師，在南投市開業的醫師梁力仁專程到場支援。

一名90多歲的女性長輩由家人接送到場，不過這名阿嬤一進來就說「我好怕注射，從小就很怕」，就像俗諺「老人囝仔性」說的一樣，讓為阿嬤評估的梁力仁情不自禁給她一個擁抱，並輕拍她的背安慰阿嬤說「不用怕，不會痛」，但阿嬤看到針頭靠近，仍難掩害怕神情，可愛模樣彷彿小孩子，讓在場的人不禁會心一笑。

第二批配撥疫苗1萬300劑，南投縣衛生局統計昨天只接種1445劑，衛生局認為接種人數不如預期。隨著昨天晚間公布18日、19日疫苗接種不良反應死亡事件共4例後，今天接種率普遍再下滑，以中寮鄉為例，昨天在龍岩集會所施打點造冊共155人，只有31人來打，今天在中寮國中施打名冊共334人，只有44人到場接種。

衛生局人員說，為提高今天接種率，衛生所人員主動依名冊打電話請符合資格者來接種，村里長也幫忙打電話通知，還有鄉鎮公所派車接送，不過民眾仍不踴躍，甚至中寮鄉有一名長輩先前一直問「我什麼時候可以打疫苗」，今天獲邀時卻回說「感冒了，不太方便」。

衛生局人員透露，第一批疫苗15日起電話預約、16日開打，以中寮鄉為例，當時預約受理450人，只有10人缺席沒來打疫苗，甚至有轄區縣議員打了191通電話，才為長輩預約成功，前後兩批疫苗接種率大不同，不排除與各地疫苗接種不良反應有關，也可能是民眾想等待更多廠牌的疫苗配發後，自主選擇疫苗。

衛生局表示，今天共接種592劑，累計昨、今2天共接種2037劑，接種率19.8%，剩餘疫苗待統一規劃辦理；另外，今天接獲疑似疫苗接種不良反應死亡1例，為79歲女性，有糖尿病、高血壓病史，16日接種疫苗，20日死亡，至今全縣累計5例。