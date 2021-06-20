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彰化下起豪雨！ 百年老樟樹應聲倒下 居民惋惜

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二水鄉員集路源泉派出所附近一株百年老樟樹今天疑因大雨，應聲倒下，並阻斷員集路通行，公所僱工清理老樹，直到下午近4點已搶通。圖／二水公所提供
二水鄉員集路源泉派出所附近一株百年老樟樹今天疑因大雨，應聲倒下，並阻斷員集路通行，公所僱工清理老樹，直到下午近4點已搶通。圖／二水公所提供

彰化縣二水鄉今天中午疑因豪雨，造成員集路源泉派出所附近一株百年老樟樹應聲倒下，並阻斷員集路通行，公所僱工清理老樹，直到下午近4點已搶通，鄉長蘇界欽說，鄉內最近已有5株樹木傾倒，懷疑與褐根病有關，將通報縣府農業處請專家來為鄉內樹木來健檢。

二水鄉今天上午下了一場大雨，員集路一株百年老樟樹在中午12點多突倒下，橫躺在路中，大樹也撞壞一旁民宅屋簷一角，嚇到屋主，幸好人無大礙，當時也沒有人車經過，不過也因此阻斷二水到南投名間鄉的雙向交通。

蘇界欽說，公所緊急僱工程車前來清理老樟樹，懷疑老樹可能有染病，加上下雨土質鬆軟，才會連根拔起，應聲倒下，由於員集路的林蔭大道相當美，但最近全鄉已發生過5件路樹倒塌意外，公所懷疑可能有不少樹染上褐根病，且雨季來臨，為了安全將通報縣府農業處請專家前來了解進行防治。

倡和村長鄭慶松今天最先發現老樟樹傾倒，通報公所處理，他說，這株百年老樟樹是152線縣道最大的一株，整株一片綠意、樹形很美，突然倒下，讓人覺得不捨。

二水鄉員集路源泉派出所附近一株百年老樟樹今天疑因大雨，應聲倒下，並阻斷員集路通行，大樹也撞壞一旁民宅屋簷一角，嚇到屋主，幸好人無大礙。圖／二水公所提供
二水鄉員集路源泉派出所附近一株百年老樟樹今天疑因大雨，應聲倒下，並阻斷員集路通行，大樹也撞壞一旁民宅屋簷一角，嚇到屋主，幸好人無大礙。圖／二水公所提供
二水鄉員集路源泉派出所附近一株百年老樟樹今天疑因大雨，應聲倒下，並阻斷員集路通行，公所僱工清理老樹，直到下午近4點已搶通。圖／二水公所提供
二水鄉員集路源泉派出所附近一株百年老樟樹今天疑因大雨，應聲倒下，並阻斷員集路通行，公所僱工清理老樹，直到下午近4點已搶通。圖／二水公所提供

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