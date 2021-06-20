排水道魚群暴斃多 台中市8個月內處理140件

台中市市管區域排水132條，流域面積廣大，自去年10月起至今年5月下旬止，已清理魚群暴斃案件達140件，工作人員不分日夜、假日處理案件，要讓台中市有更優質的水域環境與居住品質。

水利局指出，魚群暴斃案件層出不窮，為加速魚群暴斃案件的處理效率，由中市府環保局、水利局、水利署第三河川局、農水署台中及南投管理處等單位成立魚群暴斃處理平台，由環保局派人巡查各河川及排水溝或接收民眾通報後，立即通知處理平台，再由河川管理單位清理暴斃魚群，最後由環保局將暴斃魚群清運。

水利局表示，去年10月起至今年5月下旬，累計處理魚群暴斃案件高達140件，更有1天通報4、5件處理案件情形，工作人員日以繼夜協調處理及清理案件尤為辛苦，案件分布則以太平、霧峰、北屯、烏日、梧棲、新社等區域案件數量較多，其餘則零星分布在各行政區。

水利局提醒，魚群暴斃案件除由環保局派人巡查外，民眾如有發現類似案件，也可通報1999轉由魚群暴斃處理平台接續處理，以分工合作的方式更有效率的處理案件，讓水域環境得以迅速恢復原貌。