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咖啡店送接力愛心咖啡、小學生送雞排 暖爆醫護人員

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二林國小四年級小朋友張竣翔上周也用自己的獎學金買自己最愛吃的雞排，送到二林基督教醫院，為醫護人員打氣。圖／翻攝自二林人大小事臉書
二林國小四年級小朋友張竣翔上周也用自己的獎學金買自己最愛吃的雞排，送到二林基督教醫院，為醫護人員打氣。圖／翻攝自二林人大小事臉書

疫情期間不時傳出醫護人員被病人無禮對待，或有業者不願送便當到有收治確診者的醫院，彰化縣北斗鎮偑巷咖啡5月底捐出130杯咖啡到衛福部彰化醫院為醫護人員打氣後，各界陸續湧入愛心追加；也有一名小四學生用自己獎學金買雞排送給二林基督教醫院，都讓醫護人員覺得好暖。

「為醫護人員送飲料算是我們家媽祖婆交代給我的任務吧！」偑巷咖啡負責人莊浚勝是虔誠的白沙屯媽祖信徒，他說看到醫護人員辛苦站在第一線，他有在醫院工作的朋友三周不敢回家，為了保護家人，只能住在宿舍，但還是有人用異樣眼光看待醫護，避之唯恐不及，讓他覺得心疼，決定拋磚引玉為醫護人員送咖啡。

沒想到捐咖啡的善舉獲回響，南彰化不少企業公司、民眾跟進，跟他訂咖啡要送給醫護人員，已連續三周，每周都排定送到彰化醫院、彰基、秀傳、員基等醫院，後來也有訂購要送給一樣在防疫工作擔任重要角色的員警、消防人員。

一開始莊浚勝還加碼民眾送一杯，老闆就加碼送一杯，由於目前大醫院都有收治確診病患有隔離病房，也負責篩檢工作，為了大家的安全，莊浚勝也特別小心，送完咖啡一定全身做好消毒，要讓來他店裡的客人安心。

企業民眾100、200杯的訂，小店人手有限，第一周送完，莊浚勝就覺得好累，

還向媽祖請示「還要繼續送嗎？」媽祖的指示都是肯定的，後來還有員基的藥師到北斗支援時，特別繞到他店裡再點咖啡，並表達謝意，更讓他覺得一定要繼續堅持下去挺防疫人員。

二林國小四年級小朋友張竣翔上周也透過二林鎮原斗里里長連絡二林基督教醫院，表示想用自己的獎學金買自己最愛吃的雞排，捐給二基醫護人員，6月17日張同學在媽媽陪同下抱著一箱剛炸好的雞排，送到急診室給醫護人員享用。

原來張同學的姐姐也是護理師在中部一家醫院工作，姐姐常常說護理工作很辛苦，所以張同學也想盡一份心力，謝謝醫護同仁，二基醫護還貼文在臉書「二林人大小事」表達感謝，並說「張同學，你的加油，我們收到了，我們會繼續努力，做好我們的工作，謝謝！」暖文一出，也獲網友迴響，為醫護打氣。

彰化縣北斗鎮偑巷咖啡5月底捐出130杯咖啡到衛福部彰化醫院為醫護人員打氣後，各界陸續湧入愛心追加咖啡送給各醫院，感謝醫護人員為大家守住防疫前線。圖／莊浚勝提供
彰化縣北斗鎮偑巷咖啡5月底捐出130杯咖啡到衛福部彰化醫院為醫護人員打氣後，各界陸續湧入愛心追加咖啡送給各醫院，感謝醫護人員為大家守住防疫前線。圖／莊浚勝提供
彰化縣北斗鎮偑巷咖啡5月底捐出130杯咖啡到衛福部彰化醫院為醫護人員打氣後，各界陸續湧入愛心追加送咖啡，感謝醫護人員為大家守住防疫前線。圖／翻攝自偑巷咖啡臉書
彰化縣北斗鎮偑巷咖啡5月底捐出130杯咖啡到衛福部彰化醫院為醫護人員打氣後，各界陸續湧入愛心追加送咖啡，感謝醫護人員為大家守住防疫前線。圖／翻攝自偑巷咖啡臉書
二林國小四年級小朋友張竣翔上周也用自己的獎學金買自己最愛吃的雞排，送到二林基督教醫院，為醫護人員打氣，醫護們拿著愛心雞排po文，暖爆大家。圖／翻攝自二林人大小事臉書
二林國小四年級小朋友張竣翔上周也用自己的獎學金買自己最愛吃的雞排，送到二林基督教醫院，為醫護人員打氣，醫護們拿著愛心雞排po文，暖爆大家。圖／翻攝自二林人大小事臉書
彰化縣北斗鎮偑巷咖啡5月底捐出130杯咖啡到衛福部彰化醫院為醫護人員打氣後，各界陸續湧入愛心追加咖啡送給各醫院，感謝醫護人員為大家守住防疫前線。圖／莊浚勝提供
彰化縣北斗鎮偑巷咖啡5月底捐出130杯咖啡到衛福部彰化醫院為醫護人員打氣後，各界陸續湧入愛心追加咖啡送給各醫院，感謝醫護人員為大家守住防疫前線。圖／莊浚勝提供

醫護人員 咖啡

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