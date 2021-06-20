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影／日月潭九蛙剩下4隻半 最快今晚滿水位

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣日月潭今晨大雨，水位上升到747.5公尺，九蛙疊像開心吃水，目前僅剩4隻半。圖／讀者提供
南投縣日月潭今晨大雨，水位上升到747.5公尺，九蛙疊像開心吃水，目前僅剩4隻半。圖／讀者提供

受西南風影響，中南部地區今雨訊頻傳，南投縣日月潭今天清晨也降下大雨，為水庫注入不少水量，截至中午時，水位已上升到747.5公尺，預計今晚或明天能達到滿水位748.48公尺，而先前因大旱裸露的九蛙開心吃水，目前僅剩4隻半。

根據經濟部水利署即時水情統計，直至今上午7時，日月潭水庫有效蓄水量為11560.2萬立方公尺、百分比90.27%、水位高度746.92公尺；相較於昨天上午7時的11372.16萬立方公尺、88.8％、746.68公尺，蓄水率1天就增加1.47％。

沒想到，今天上午日月潭地區雨勢不斷，大量雨水持續注入水庫區，水情持續好轉，日月潭國家風景管理處表示，截至中午，水位已上升到747.5公尺，其實已等同滿水位，而距全滿水位748.48公尺，就差98公分，預計今晚或明天可達標。

而常被當成知名水情指標的「日月潭九蛙疊像」先前因大旱，9隻蛙全都露，但隨近期水情好轉，本月17日第9隻蛙總算吃到水，而因連日降雨，今天已淹沒下方4隻蛙，第5隻也吃水，目前水面上僅能看到4隻半青蛙，足見水情回春。

如今水位已回升，自4月起就關閉的朝霧、玄光、水社等3處碼頭，以及為因應防疫同樣關閉的伊達邵碼頭是否重啟營運；對此，日管處則表示，全國現階段仍是第三級疫情警戒，因此碼頭是否解封仍要遵照中央指示，再視疫況滾動式調整。

南投縣日月潭今晨大雨，水位上升到747.5公尺，九蛙疊像開心吃水，目前僅剩4隻半。圖／讀者提供
南投縣日月潭今晨大雨，水位上升到747.5公尺，九蛙疊像開心吃水，目前僅剩4隻半。圖／讀者提供
南投縣日月潭今晨大雨，水位上升到747.5公尺，九蛙疊像開心吃水，目前僅剩4隻半。圖／讀者提供
南投縣日月潭今晨大雨，水位上升到747.5公尺，九蛙疊像開心吃水，目前僅剩4隻半。圖／讀者提供
南投縣日月潭今晨大雨，水位上升到747.5公尺，九蛙疊像開心吃水，目前僅剩4隻半。圖／讀者提供
南投縣日月潭今晨大雨，水位上升到747.5公尺，九蛙疊像開心吃水，目前僅剩4隻半。圖／讀者提供

日月潭 碼頭 水庫

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