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日月潭蓄水破9成 疫情未歇萬人泳渡是否如期待議

中央社 / 南投縣20日電
圖為日月潭萬人泳渡活動。本報系資料照片
圖為日月潭萬人泳渡活動。本報系資料照片

日月潭水位持續上升，今天蓄水率達90.27%，距離滿水位只剩1.56公尺，今年日月潭萬人泳渡已不受水情影響，反而考量新冠肺炎疫情，縣府等單位6月底開會敲定是否9月如期辦理。

隨著降雨與集水區挹注，日月潭水位持續升高，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天上午蓄水率達90.27%，水位高度746.92公尺，相較昨天上升24公分，距離滿水位748.48公尺只剩1.56公尺，相較6月1日水位735.30公尺，已大幅上升逾11公尺。

「九蛙疊像」是日月潭知名景點，外界也常視為潭區水情指標，根據中區水資源局製作並放在九蛙疊像旁的解說牌內容，當水位高度達745.90公尺、蓄水率84%，最底下的第九蛙就「喝到水」，而今天上午水位升到746.92公尺，由上往下數的第七蛙也已浸入水中。

根據中水局資料，當滿水位748.48公尺時，水淹到最上面的第一蛙，水位降到747.51公尺時，則是水淹第五蛙，就算九蛙全部露出，水位高度都還有745.90公尺、蓄水率達84%，過去九蛙全露時，即有少數媒體形容日月潭水情嚴峻，對比近日蓄水「回春」，卻反稱為水量豐沛，今年中南部水情相較往年嚴峻程度可見一斑。

日月潭先前蓄水率剩2、3成露出大面積乾泥，當時民眾戲稱今年日月潭萬人泳渡可改辦越野路跑，如今水位回升，水情已不成問題，反而因國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，成為泳渡是否在9月如期辦理的唯一、最重要考量。

日月潭萬人泳渡由南投縣政府、埔里四季早泳會等單位合作舉辦，面對全國疫情警戒第3級延至6月28日，縣府教育處人員透露，按往例約7月受理報名，近日已有許多民眾洽詢是否如期舉辦，縣府預計6月28日後開會視後續疫情警戒等級敲定，如期、延期到10月、取消都是選項。

日月潭 疫情 新冠肺炎

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