怕打疫苗年邁撐不住送命 老人家更盼讓給年輕孫兒接種

台中市自15日開放85歲以上長輩接種AZ疫苗，至今累計共11人過世，除一例判定死因與接種疫苗無關外，其餘10例已通報中央調查關聯性。對此，有里長說，老人家的確已有許多人選擇不打，因為他們年紀大，多半都是居家，較少外出；而且，自己不打，還希望把疫苗留給在賺錢的兒孫打。

大里區樹王里長陳俞樺說，昨天該里80到84歲的老人家有75人被通知可以接種，他都一一打電話通知，但實際僅到了35人接種，沒有打的人大都表示是對疫苗有所質疑，而且因為他們多半都在家裡，生活單純，較少對外接觸，因此寧可不打，少一分的擔心。免得沒打沒事，打了還白白送命。

太平區福隆里長黃楷能說，許多老人家的確選擇不打的原因是，他們希望把疫苗留給兒孫打，因為青壯年才是真正賺錢養家的支柱，萬一兒孫出了意外，家庭反而會出問題。