中市1.3萬名鄰長續打疫苗 今上午6成接種

台中市政府昨天起開始為全市1萬3000多名鄰長打新冠肺炎疫苗，到今天中午11點左右，約5成鄰長已完成接種。豐原區社皮里長涂力旋表示，以社皮里為例上午可達6成，但部分鄰長擔心AZ疫苗的後遺症，寧可再等等。南區國光里陳雅惠表示，目前超過六成二完成接種。

台中市長盧秀燕針對鄰長打疫苗一事表態「我決策我負責」認為鄰長協助防疫工作，還要聯繫居家隔離者，歸為第二類第四項人員，要聯繫居家隔離者，屬第一線防疫人員，有染疫高風險，因此執意安排注射疫苗。台中市府昨天與今天除為80至84歲市民注射疫苗，全市64處快打站也開放鄰長接種。

鄰長第二天接種情形，到上午11點為止，豐原區社皮里長涂力旋表示，該里已達6成；南區國光里長陳雅惠說，該里有35名鄰長，已有22人完成接種，施打率6成2。陳里長說，部分沒去打疫苗的鄰長願意把疫苗留給更需要的人。另其他區部分鄰長擔心AZ後遺症，豐原區一位鄰長表示，因自己有高血壓，擔心注射AZ有後遺症。